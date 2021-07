Eramet : dopé par le relèvement de ses objectifs

L'action Eramet gagne 5,35% à 72,90 euros et se classe parmi les principales progressions de l'indice SBF 120. L'entreprise minière et métallurgique française a dévoilé des comptes en nette amélioration, qui lui ont permis d'être plus optimiste sur ses perspectives. Le résultat net part du groupe est ressorti à 53 millions d'euros contre une perte de 623 millions d'euros un an auparavant. La perte enregistrée au premier semestre 2020 reflétait notamment les dépréciations d’actifs liées à la crise sanitaire et aéronautique.



L'Ebita est ressorti 293 millions d'euros, intégrant une amélioration intrinsèque de plus de 110 millions d'euros, contre 120 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 11% à 1,878 milliard d'euros. Il a augmenté de 18 % à périmètre et change constants, compte tenu d'un effet change négatif de -7 %. Cette croissance est portée par la division Mines et Métaux avec des effets positifs volume / mix de 7 % et prix de 15 %



Sa prévision annuelle d'Ebita a été revue à la hausse pour 2021 à la faveur d'un contexte de prix " particulièrement porteur " pour les alliages de manganèse, et en prenant en compte un consensus révisé de prix moyen pour 2021 du minerai de manganèse et du cours du nickel au LME. L'Ebitda prévisionnel serait de plus de 850 millions d'euros contre 600 millions auparavant.