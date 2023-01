Eramet et Electricité de Strasbourg envisagent de produire du lithium en Alsace

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et métallurgique Eramet a annoncé jeudi avoir signé un protocole d'accord exclusif avec l'énergéticien Electricité de Strasbourg en vue d'étudier conjointement le développement d'une production de lithium en Alsace à partir de saumures géothermales.

"La production envisagée serait d'environ 10.000 tonnes de carbonate de lithium par an et pourrait commencer d'ici la fin de la décennie", si les partenaires prennent la décision finale d'investissement dans les quatre ans, a indiqué Eramet dans un communiqué. Cette production correspondrait aux besoins d'environ 250.000 batteries de véhicules par an.

Dans le cadre de ce partenariat, Electricité de Strasbourg apportera sa connaissance de la géologie du territoire nord-alsacien et de son sous-sol, son expertise en matière de production durable d'énergie géothermale haute température, son savoir-faire en matière de commercialisation d'électricité et de chaleur et son ancrage historique en Alsace.

Eramet apportera son procédé d'extraction directe du lithium développé pour son projet argentin de Centenario, ainsi que son savoir-faire en matière d'extraction, de raffinage, de production et de commercialisation du lithium, un métal critique pour la transition énergétique et la fabrication de batteries électriques.

Eramet et Electricité de Strasbourg coopèrent depuis plusieurs années. Dans le cadre du projet de recherche européen EUGeLi engagé en 2020, les deux partenaires ont notamment réalisé des expérimentations dans les puits géothermaux exploités par Electricité de Strasbourg sur ses centrales géothermiques situées à Soultz-sous-Forêts et Rittershoffen, dans le Nord de l'Alsace.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 01:45 ET (06:45 GMT)