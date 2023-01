Eramet : et Électricité de Strasbourg s'engagent dans unnprojet de lithium alsacien

Eramet et Électricité de Strasbourg (ÉS) annoncent leur coopération en signant unprotocole d’accord exclusif en vue d’étudier conjointement le développement d’uneproduction de lithium en Alsace à partir de saumures géothermales. La productionenvisagée serait d’environ 10 000 tonnes de carbonate de lithium par an et pourraitcommencer d’ici la fin de la décennie. Cette production 100 % française correspond aux besoins d'environ 250 000 batteries de véhicules électriques par an.



Elle pourrait démarrer avant la fin de la décennie si les partenaires prennent la Décision Finale d'Investissement qui interviendrait à un horizon de 4 ans.



Ce projet permettrait également de produire de l'énergie géothermique décarbonée et contribuerait au développement économique et à la transition énergétique du territoire alsacien.



Eramet apportera son procédé unique et innovant d'extraction directe du lithium développé pour son projet argentin de Centenario, ainsi que son savoir-faire en matière d'extraction, de raffinage, de production et de commercialisation du lithium, un métal critique pour la transition énergétique et la fabrication de batteries électriques.