Eramet : inaugure sa première usine de lithium en Argentine

Eramet (+3,66% à 104,90 euros) a inauguré son usine d'extraction directe de lithium de Centenario en Argentine. Ce fleuron industriel est exploité par Eramine, une coentreprise détenue par Eramet (50,1%) et son partenaire Tsingshan (49,9%). L'entreprise minière et métallurgique devient ainsi "la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle". Le montant total de l'investissement pour la phase 1 de Centenario devrait s'élever à environ 870 millions d'euros.



L'Ebitda annuel est estimé entre 210 et 315 millions de dollars, sur la base d'une hypothèse de prix long terme comprise entre 15 000 et 20 000 dollars par tonne-LCE.



La première production est prévue en novembre 2024 et Centenario est conçue pour extraire et produire 24 000 tonnes par an de carbonate de lithium de qualité batterie à pleine capacité en phase 1. La fin de la montée en puissance est prévue pour le milieu de l'année 2025.



Sa production représentera l'équivalent des besoins de 600 000 véhicules électriques par an.



Le gisement de Centenario-Ratones est l'un des salars les plus prometteurs d'Argentine, situé dans le "triangle du lithium" de l'Amérique latine (Argentine, Bolivie, Chili). Les droits d'extraction d'Eramet portent sur une concession unique de 560 kilomètres carrés, pour laquelle le groupe possède des droits miniers perpétuels.



En novembre 2023, le conseil d'administration d'Eramet a approuvé sous conditions la décision d'investissement pour une deuxième usine à Centenario, représentant 30 000t-LCE supplémentaires par an.



Cette approbation reste soumise à l'obtention des permis de construire ainsi qu'à la mise en œuvre du nouveau régime fiscal d'investissement pour les grands projets, ce régime devant améliorer les conditions économiques et financières de Centenario Phase 2.