Paris, le mardi 14 novembre 2023, 14h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet inaugure une usine pilote de recyclage de batteries de véhicules électriques à Trappes

Eramet inaugure au sein de son centre de Recherche & Innovation situé à Trappes (78) une usine pilote destinée à tester et optimiser la production de sels métalliques de qualité batterie à partir de la blackmass issue de batteries lithium-ion recyclées.

Cette installation est une réplique au 1/1000ème de l'usine qui devrait être construite à Dunkerque (59) avec un démarrage en 2027, sous réserve d’une décision finale d’investissement prévue d’ici fin 2024.

La création de cette usine pilote constitue une étape clé du projet mené en partenariat avec SUEZ et visant à proposer une solution industrielle de recyclage en boucle fermée des batteries en fin de vie et des rebuts de production des nouvelles batteries.

Le centre de Recherche & Innovation d’Eramet, où travaillent 200 chercheurs et ingénieurs, a mis au point, grâce à son expertise dans le domaine de l’hydrométallurgie, un procédé permettant de recycler à l’infini plus de 90 % des métaux stratégiques (nickel, cobalt, lithium) contenus dans la blackmass des batteries en fin de vie et des rebuts de production des gigafactories.

Les sels métalliques de haute pureté obtenus par ce procédé et produits à Dunkerque seront destinés à alimenter la filière européenne de batteries électriques, contribuant ainsi à réduire la dépendance du continent pour l’importation de métaux critiques.

L’usine pilote, installée sur une surface de 800 m2, permettra de tester et d’optimiser le procédé d’extraction et de raffinage de ces métaux à l’échelle pré-industrielle, et de qualifier les produits finaux auprès des futurs clients et partenaires.

Ce projet a bénéficié d’un soutien financier de 80 M€ du Fonds d’Innovation de l’Union Européenne et de la BPI, via son « Appel à Projet Métaux Critiques ». Ces fonds serviront à financer les études de pré-industrialisation, la construction des usines et les coûts de fonctionnement des 10 premières années d’opération.

Deux acteurs de renommée internationale au service de la filière française de recyclage

Cette inauguration constitue une étape importante dans la mise en œuvre du projet mené en partenariat avec SUEZ. Celui-ci prévoit à terme la construction de deux usines à Dunkerque :

une usine « amont » pilotée par SUEZ assurant le démantèlement, le broyage et la séparation des différents constituants des batteries jusqu’à la production de la blackmass, cette poudre noire contenant les métaux stratégiques nickel, cobalt et lithium. Cette usine aura à terme une capacité de 50 000 tonnes de modules de batteries par an, soit l’équivalent de 200 000 batteries de véhicule électrique ;

une usine « aval » d’hydrométallurgie pilotée par Eramet, chargée d’extraire et de raffiner les métaux stratégiques contenus dans la blackmass pour produire 5000 tonnes de nickel, 1000 tonnes de cobalt et 5000 tonnes de lithium par an sous forme de sels métalliques de qualité batterie, selon le procédé testé dans l’usine pilote de Trappes.

La décision finale d’investissement du projet devrait intervenir d’ici la fin 2023 pour l'usine amont, pour un démarrage du site en 2025, et d’ici fin 2024 pour l'usine aval, pour un démarrage en 2027. Le projet dans son ensemble apportera ainsi une réponse industrielle complète et alignée avec les exigences règlementaires fixées par la Commission européenne en matière d’efficacité de recyclage et de récupération des métaux stratégiques. Il s’inscrit dans l’ambition commune d’Eramet et de SUEZ d’agir pour la transition écologique et pour une économie circulaire.

Eramet, un acteur incontournable de la chaîne de valeur du lithium

Avec la création de cette usine pilote, Eramet s’affirme résolument comme un acteur incontournable de la chaîne de valeur du lithium.

Leader technologique sur le recyclage de la blackmass des batteries lithium-ion, Eramet deviendra prochainement le premier producteur européen de carbonate de lithium en volume, avec le démarrage prévu du site de Centenario (Argentine) au deuxième trimestre 2024, pour une capacité de production qui devrait atteindre 24 000 tonnes par an d’ici mi-2025. Le Groupe y déploiera sa technologie d’extraction directe qui compte parmi les plus efficaces au monde (taux d’extraction du lithium contenu dans les saumures d’environ 90%) – une autre technologie développée et brevetée par le centre de Recherche et d’Innovation de Trappes.

Le Groupe travaille également en coopération avec Electricité de Strasbourg sur le projet AGELI, visant à produire, à partir de sources géothermales situées en Alsace, 10 000 tonnes par an de carbonate de lithium, avec un démarrage de la production qui pourrait être envisagé d’ici la fin de la décennie, sous réserve des résultats des études en cours et d’une décision d’investissement.

A l’occasion de cette inauguration, Christel Bories, Présidente Directrice générale d’Eramet, a déclaré : « Après avoir mis au point l’une des technologies d’extraction directe du lithium parmi les plus efficaces au monde, notre centre de Recherche et d’Innovation fait preuve une nouvelle fois de son excellence et de sa maîtrise de l’hydrométallurgie des métaux critiques. Cette avance technologique nous positionne, avec notre partenaire SUEZ, comme les leaders de demain dans la valorisation des « mines urbaines », ces millions de batteries électriques qu’il faudra recycler et valoriser en Europe. »

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique a déclaré : « Ce projet Eramet-SUEZ, lauréat France 2030, est un projet important et exemplaire. Important pour ne pas passer d’une dépendance à une autre alors que les métaux critiques sont désormais au cœur de toutes les chaines de valeur stratégiques de l’économie zéro carbone. Exemplaire, car il incarne la nécessité absolue d’inscrire la sobriété dans toutes nos politiques publiques. Ce projet, qui va nous permettre de recycler les batteries électriques de nos voitures, dont la demande va être multipliée au minimum par dix d'ici à 2030, c’est aussi la sobriété dans l’utilisation des métaux en réduisant la consommation des ressources primaires de notre planète en proposant des métaux recyclés bas-carbone. »

