Eramet : lance une offre de rachat en numéraire

Eramet annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire (jusqu'à un montant maximum en principal qui sera annoncé par la Société dès que possible après le pricing de la Nouvelle Emission Obligataire) portant sur son emprunt obligataire émis le 28 septembre 2017, d'un montant de 500 millions d'euros, dont le montant nominal actuellement en circulation est de 429,7 millions d'euros, et venant à échéance en février 2024.



Le groupe annonce également son intention de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) libellée en euros concomitamment à l'Offre de Rachat.



Le produit net de la Nouvelle Emission Obligataire servirait à contribuer au financement des besoins généraux de la Société, incluant le rachat des Obligations Existantes apportées à l'Offre de Rachat.



L'annonce des résultats de l'Offre de Rachat sera effectuée dès que possible après le pricing de l'Offre de Rachat qui devrait intervenir le 17 mai 2023 (sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation ou modification de cette Offre de Rachat).



