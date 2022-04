Eramet : le titre porté par de bons résultats

Le titre Eramet progresse légèrement jeudi à la Bourse de Paris, les analystes évoquant des résultats trimestriels 'de très bonne facture' dans un environnement de prix particulièrement favorable.



Le groupe minier et métallurgique a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros au premier trimestre selon son nouveau périmètre, en hausse de près de 80%, dont +64 % d'effet prix.



La branche de minerai de manganèse au Gabon a bénéficié d'une production en hausse de 17%, tandis que l'activité de minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie a augmenté de 10%.



Eramet évoque surtout un environnement de prix particulièrement favorable, dans un contexte de forte tension de l'offre accentuée par la guerre en Ukraine.



Abordant ses perspectives, le groupe dit maintenir ses objectifs en termes de volumes de production et d'exports pour 2022, mais revoit à la hausse sa prévision d'Ebitda annuel à plus de 1,5 milliard d'euros, contre environ 1,2 milliard initialement.



Dans une note de réaction, les analystes de TP Icap évoquent des résultats 'de très bonne facture', jugeant que les niveaux de prix actuels ne reflètent toujours pas le rythme d'activité et les niveaux de marges.



'De fait, nous pensons que le titre reste encore sous-évalué par le marché', souligne la banque parisienne.



L'action Eramet affiche actuellement un gain de 0,9% en Bourse de Paris. Ses gains depuis le début de l'année se montent désormais à plus de 95%.



