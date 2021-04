Eramet : A suivre aujourd'hui

Eramet a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros, en hausse de 8%, porté par la forte croissance de la division Mines et Métaux (+ 18%) et malgré le recul des ventes de la division Alliages Haute Performance. Le groupe français a souligné la bonne performance opérationnelle des activités minières historiques, sur un trimestre à la saisonnalité traditionnellement défavorable.



Il a produit 1,5 million de tonnes de minerai de manganèse (+ 17%) au Gabon, 1,1 million de tonnes de minerai produit en Nouvelle-Calédonie (+ 14%) et 433 000 tonnes d'exports (+ 31%), malgré des perturbations sociétales et météorologiques.



Eramet a mis en avant la progression exceptionnelle des opérations minières à Weda Bay en Indonésie avec 3 millions de tonnes de minerai de nickel produit. Ces opérations contribueront fortement au cash du groupe cette année.



En termes de perspectives, Eramet s'attend à ce que ses marchés poursuivent au deuxième trimestre la bonne dynamique de début d'année.



Dans le cadre de la revue stratégique d'A&D, Eramet a reçu une offre de reprise qu'il n'a pas retenue ; la cession de cet actif reste l'option privilégiée par le groupe à terme.



Eramet a enfin confirmé ses objectifs opérationnels.



La PDG, Christel Bories, a déclaré : "Ce début d'année confirme notre trajectoire de transformation pour une croissance rentable. La forte dynamique de croissance de nos activités minières produit les résultats attendus : au 1er trimestre, nos performances opérationnelles continuent de progresser, dans un environnement de prix favorable. Notre chiffre d'affaires est en croissance significative par rapport à la même période de 2020 encore peu impactée par la pandémie.



En ce début d'année 2021, nous restons focalisés sur la protection de nos salariés, la maîtrise de notre trésorerie et la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique."