Eramet : Christel Bories invitée du Cercle du management sur l'industrie et le climat

Actualité du 8 avril 2021

Comment concilier performance économique et performance environnementale, particulièrement en période de crise sanitaire et de relance économique ? Quel rôle l'industrie a-t-elle à jouer dans les transitions écologique et énergétique ?

Ces questions ont été abordées lors du 'Cercle du management', le 1er avril dernier : cette table ronde co-organisée par Bain & Company et Les Echos a pour but d'ouvrir le débat sur les pratiques et grandes tendances du management dans le secteur privé. Plusieurs dirigeants d'entreprises s'y retrouvent pour échanger leurs points de vue, leurs défis, leurs méthodes. Le thème de cette année : 'Climat et Entreprises - Impératif de transformation et opportunités d'innovation'.

Dans cette édition 2021, 100 % digitale, Christel Bories, Présidente-directrice générale d'Eramet, a confirmé l'importance du sujet climatique au sein de l'industrie minière et métallurgique, qui a bel et bien un rôle à jouer dans la réduction des émissions de CO2 : 'C'est une attente extrêmement forte de nos concitoyens, des communautés proches de nos sites et des investisseurs. Nous avons une approche globale de la RSE, qui inclut l'environnement, le social et le sociétal. Il n'y a pas un meeting avec nos investisseurs où on ne nous pose pas de question sur ce sujet. C'est à la fois une contrainte et une pression, mais aussi une magnifique opportunité !'

L'occasion également de rappeler le rôle stratégique d'Eramet dans la transition énergétique, notamment grâce à notre positionnement sur les métaux des batteries pour véhicules électriques ; mais aussi de présenter les différents leviers sur lesquels le Groupe s'appuie déjà pour réduire ses émissions : 'Nous travaillons sur notre efficacité énergétique mais aussi sur nos procédés eux-mêmes, pour la réduction du minerai par exemple : on essaye de capter le carbone pour le concentrer, le liquéfier et le stocker. Un pilote est en cours dans l'une de nos usines en Norvège. Nos autres approches incluent l'utilisation de bioréducteurs et, à plus long terme, la réduction à l'hydrogène. Nous venons d'ailleurs de produire nos premiers kilos de manganèse zéro carbone' a expliqué Christel Bories.

En deux ans, Eramet a réduit de plus de 25 % son intensité carbone. Cet objectif, qui avait été fixé pour 2023, est déjà atteint. S'appuyant sur cette dynamique, le Groupe a décidé d'accélérer encore le processus à travers un engagement sur un objectif Science Based Target à horizon 2035 : réduire en valeur absolue de 40 % ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 par rapport à 2019, et atteindre la neutralité carbone en 2050.