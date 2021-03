Paris, le 30 mars 2021, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Communication du Conseil d’administration

Lors de sa réunion du 30 mars 2021, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité les résolutions qui seront proposées au vote de l’Assemblée Générale des actionnaires le 28 mai prochain.

Le Conseil d’administration propose à l’unanimité à l’Assemblée générale des actionnaires de renouveler le mandat d’administrateur de Christel Bories pour une durée de quatre ans, étant précisé qu’il proposera aussi à l’issue de l’Assemblée générale la reconduction de Christel Bories dans ses fonctions de Présidente-directrice générale.

Le Conseil d’administration a évalué positivement l’exercice par Christel Bories de sa mission de Présidente-directrice générale dans le cadre de son premier mandat, considérant qu’elle a su conduire le développement du Groupe dans un environnement souvent difficile et mener une profonde transformation, y compris à travers une nouvelle démarche ambitieuse pour faire d’Eramet un acteur de référence en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Le Conseil souhaite ainsi que la feuille de route du Groupe soit poursuivie sous l’impulsion de Christel Bories et lui renouvelle sa confiance.

Par ailleurs, le Conseil d’administration souhaite faire évoluer à l’avenir la gouvernance de la Société vers une dissociation entre les rôles de Président et de Directeur général avant la fin du nouveau mandat de Christel Bories.

Le Conseil d’administration a également procédé à la désignation de l’Administrateur Référent prévu par les statuts depuis mai 2020 et a nommé à ce poste François Corbin.

Toutes les informations sur l’AG mixte du 28 mai 2021 et les résolutions qui seront présentées au vote seront disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance, après publication au BALO le 7 avril 2021.

Pour Christel Bories : « Dans la course à la transformation responsable des matières premières, Eramet doit avoir un rôle de premier plan pour l’industrie. C’est avec enthousiasme que j’accueille la perspective de poursuivre l’action engagée avec les équipes depuis 2017 à la tête du Groupe ».

Calendrier

26.04.2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

28.05.2021 : Assemblée Générale des actionnaires

28.07.2021 : Publication des résultats semestriels 2021

