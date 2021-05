Eramet : Réponses aux questions écrites des actionnaires - Assemblée Générale Mixte du 28 Mai 2021

1 Le cash-cost de la SLN est défini comme l'ensemble des coûts de production et de structure, net des crédits des sous-produits et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d'élaboration industrielle du produit fini jusqu'à la livraison au client final et qui impactent l'EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu

Dans ces conditions, SLN a-t-elle les moyens d'assumer en propre les renouvellements d'équipements tels que la réfection de son four DEMAG 11 (construit en 1992) et ses investissements miniers et portuaires pour revenir à une production durable de 55 000 T Ni et atteindre les 6 millions de tonnes d'export de minerais pauvres ?

La coexistence du NPI de Weda Bay avec le ferronickel de la SLN permet à Eramet d'avoir une gamme de produits plus large à offrir à ses clients et ainsi de renforcer ses positions commerciales.

Le « Nickel Pig Iron » (« NPI »), ferroalliage de nickel basse teneur produit à Weda bay en Indonésie, et le ferronickel produit à la SLN en Nouvelle-Calédonie, sont des produits essentiellement complémentaires dans le mix de produits consommés par les producteurs d'acier inoxydable, notamment en Chine. Dans le processus de production, le NPI est traditionnellement un produit de « charge » utilisé dans le four électrique, au même titre que la ferraille, tandis que le ferronickel de la SLN se positionne comme un produit d'affinage utilisé dans le convertisseur.

Les produits des deux entités étant à la fois concurrents et complémentaires, et servant parfois les mêmes clients, il peut y avoir conflit d'intérêt entre les deux opérations chez Eramet. Comment Eramet gère-t-elle cette situation particulière ?

Les renouvellements d'équipements majeurs tels que la réfection du four DEMAG 11, prévue à moyen terme, vont dépendre de la capacité future de la filiale à financer ceux-ci. La pleine mise en œuvre du plan de sauvetage devrait permettre à la SLN d'envisager des perspectives d'avenir, notamment sur le plan financier, et d'être ainsi en capacité d'autofinancer ses investissements futurs.

Une alimentation électrique de l'usine compétitive et moins polluante, grâce à la nouvelle centrale pays, et

La SLN a ainsi affiché un FCF positif de 34 M€2 au 2ème semestre 2020, malgré les perturbations et blocages de fin d'année en Nouvelle-Calédonie et bien que le niveau visé des exportations ne soit pas encore atteint.

