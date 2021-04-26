Eramet : confirme ses objectifs opérationnels pour 2021

26 avril (Reuters) - Eramet a annoncé lundi:
* UN CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ DE 838 M AU T1 2021 EN
HAUSSE
DE 8 % PAR RAPPORT AU T1 2020
* UN MAINTIEN DES ACTIONS DE CONTRÔLE STRICT DES COÛTS AINSI
QUE
DE LA TRÉSORERIE, QUI RESTE ÉLEVÉE
* VISER AU T2 UNE POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE DÉBUT D'ANNÉE
* POUR 2021, LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS SONT CONFIRMÉS, DIT
ERAMET
* ERAMET SE DIT FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE PROFONDE DU
SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET DIT ADAPTER SES STRUCTURES
* ERAMET DIT QUE LA CESSION DE LA FILIALE A&D RESTE LOPTION
PRIVILÉGIÉE PAR LE GROUPE À TERME
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(Rédaction de Paris)