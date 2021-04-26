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Eramet : confirme ses objectifs opérationnels pour 2021

26/04/2021 | 07:35
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26 avril (Reuters) - Eramet a annoncé lundi:

* UN CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ DE 838 M AU T1 2021 EN HAUSSE DE 8 % PAR RAPPORT AU T1 2020

* UN MAINTIEN DES ACTIONS DE CONTRÔLE STRICT DES COÛTS AINSI QUE DE LA TRÉSORERIE, QUI RESTE ÉLEVÉE

* VISER AU T2 UNE POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE DÉBUT D'ANNÉE

* POUR 2021, LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS SONT CONFIRMÉS, DIT ERAMET

* ERAMET SE DIT FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE PROFONDE DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET DIT ADAPTER SES STRUCTURES

* ERAMET DIT QUE LA CESSION DE LA FILIALE A&D RESTE LOPTION PRIVILÉGIÉE PAR LE GROUPE À TERME Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 169 M 204 M -
Dette nette 2021 1 514 M 1 833 M -
PER 2021 11,1x
Rendement 2021 1,82%
Capitalisation 1 515 M 1 828 M -
VE / CA 2021 0,72x
VE / CA 2022 0,71x
Nbr Employés 12 394
Flottant 30,5%
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Dernier Cours de Cloture 57,25 €
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Ecart / Objectif Moyen 19,8%
Ecart / Objectif Bas -23,1%
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Miriam Maes Independent Director
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