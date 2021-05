Eramet : et Électricité de Strasbourg (ÉS) annoncent le succès du premier pilote pour l'extraction de lithium à partir de saumure géothermale en Alsace

Il s'agit d'une étape majeure pour le projet européen dénommé EuGeLi (European Geothermal Lithium Brine) piloté par Eramet et Electricité de Strasbourg, aux côtés du BRGM, de l'IFPEN et de BASF, et qui bénéficie du financement européen de l'EIT Raw Materials. EuGeLi a pour objet la valorisation des saumures géothermales du bassin franco-allemand.

Les équipes d'Eramet ont utilisé le procédé innovant d'extraction directe développé dans le cadre de son projet Lithium de Centenario qui vise à extraire le lithium des saumures contenues dans un salar en Argentine. Ce procédé qui a permis l'octroi de plusieurs brevets est basé sur un matériau innovant mis au point par Eramet et l'IFP Energies nouvelles (IFPEN). Il a été adapté pour fonctionner avec des saumures chaudes et dans les conditions de pression mises en œuvre pour produire de la chaleur et de l'électricité dans le fossé rhénan.

