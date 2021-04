Eramet : hausse de 8% du CA au 1er trimestre

Eramet publie un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 8%, portée par la forte croissance de la division mines et métaux (+18%), et malgré le recul des ventes de la division alliages haute performance.



Le groupe revendique de 'très bonne performance opérationnelle des activités minières historiques, sur un trimestre à la saisonnalité traditionnellement défavorable', et pointe une forte hausse des prix des métaux en euro (+30% sur le ferronickel).



Notant que les marchés de la division mines et métaux restent toujours bien orientés en ce début de deuxième trimestre, Eramet confirme pour 2021 les objectifs opérationnels et les sensibilités de l'EBITDA aux prix des matières et des autres facteurs externes.



