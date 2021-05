Eramet : inscrit sa raison d'être dans ses statuts

Partager

Actualité du 31 mai 2021

Formulée comme un projet, après un processus d'élaboration ayant impliqué ses différentes parties prenantes, la raison d'être du groupe Eramet affirme son ambition de 'devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble'.

Des infrastructures et des constructions robustes et résistantes, des moyens de mobilité plus légers et plus performants, des outils de santé plus sûrs, des appareils de télécommunications plus efficaces… les métaux servent notre bien vivre au quotidien. Mais ils sont aussi essentiels au monde de demain car l'ère des métaux s'est ouverte afin de trouver les solutions durables et responsables aux défis de la transition énergétique et écologique.

Par ses actions et ses comportements, forte de son expertise et de son expérience, Eramet, entreprise citoyenne, aspire à devenir une référence dans l'exercice de ses activités.

Parce que nous sommes conscients des enjeux de notre planète, nous opérons nos gisements en nous assurant que les ressources minérales sont prélevées dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, et en optimisant leur utilisation. Pour nous, la transformation des ressources minérales de la Terre est responsable, contributive mais aussi inclusive.

Nous aspirons à maximiser l'impact positif de notre activité pour les populations locales et leurs territoires. Nous poursuivons le développement d'actions en matière d'aide à l'éducation, de prévention sanitaire et de stimulation de l'entreprenariat local dans une relation de confiance, nourrie par le dialogue et l'échange. Nos métaux apportent solidité, durabilité et esthétisme, autant de qualités, et autant de fonctions essentielles qui tissent ce bien vivre ensemble.