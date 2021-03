Eramet : publication des index égalité femmes-hommes en 2020

Paris, le 26 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Egalité femmes-hommes : des résultats en progression pour Eramet

Conformément à la loi, Eramet publie ses index de l'égalité professionnelle Femmes-Hommes :

• Les index 2020 du Groupe se situent entre 85 et 93 pour les sociétés du périmètre France

• Les femmes représentent 17 % de l'effectif total du Groupe et 24,7 % des effectifs cadres

• Un engagement concret à court terme : plus de 30 % de femmes managers d'ici 2023

Les sociétés Aubert & Duval et Erasteel, filiales du groupe Eramet dont les effectifs sont supérieurs à 250 salariés, ont cette année respectivement un index de 88 et 93, stable pour Aubert & Duval et en progression pour Erasteel.

Concernant les filiales de plus de 50 salariés, les index sont tous égaux ou supérieurs à 85, soit quatre points de plus en moyenne comparé à 2019 :

 Eramet Ideas : 93

 Erasteel SAS: 93

 A&D Interforge : 88

 Eramet Sandouville : 86

 Eramet S.A. : 86

 ECM/ ENI: 86

 Eramet Services : 85

La mixité est un réel levier de performance et de transformation pour Eramet. Le Groupe s'est ainsi engagé à favoriser la diversité et à renforcer la culture inclusive avec un objectif de plus de 30% de femmes managers d'ici 2023, objectif inscrit dans sa objectif inscrit dans sa Feuille de route RSE.

Plusieurs actions sont mises en œuvre dans le Groupe pour promouvoir la mobilité et le recrutement de femmes, telles que :

 Développement d'un réseau mixte interne WoMen@eramet,

 Obligation de proposer au moins une femme dans les short-list des recruteurs.

 Attention particulière portée aux femmes dans les people reviews et les plans de succession

 Mise en place d'un programme de formation spécifique : Jeunes Talents Féminins et Leadership

Eramet s'engage ainsi à faire émerger et à accompagner les talents féminins à tous les niveaux de son organisation.

