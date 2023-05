Eramet : offre de rachat d'obligations réalisée

Eramet annonce avoir réalisé son offre de rachat lancée le 9 mai, portant sur son emprunt obligataire émis en septembre 2017 et venant à échéance en février 2024, dont le montant nominal en circulation était de 429,7 millions d'euros avant le lancement de l'offre.



Le montant nominal total des obligations valablement apportées et acceptées par Eramet s'élève à 143,3 millions d'euros. Elles seront annulées et le montant nominal total restant en circulation à compter du règlement de l'offre, prévu le 23 mai, sera de 286,4 millions.



L'objectif de cette offre de rachat, de même que la première émission obligataire liée au développement durable annoncée le 11 mai, est notamment de gérer proactivement le profil de la dette du groupe de métaux et d'étendre sa maturité moyenne.



