Eramet, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 5 juin 2023

Eramet (+ 2,91% à 91,80 euros)

Le titre de l'entreprise minière et métallurgique, qui progresse de 6,80 % sur les cinq derniers jours, profite d'un contexte favorable lié à l'intérêt pour l'or noir, soutenu par la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production de 1 million de barils par jour à partir de juillet. Le cours du baril de Brent gagne près de 2% à 77,60 dollars et celui de WTI, plus de 2% à 73,23 dollars.