Eramet : projet de lithium avec Électricité de Strasbourg

Eramet annonce avoir signé avec Électricité de Strasbourg, un protocole d'accord exclusif en vue d'étudier conjointement le développement d'une production de lithium en Alsace à partir de saumures géothermales.



Dans ce cadre, le groupe minier et métallurgique apportera son procédé d'extraction directe du lithium développé pour son projet argentin de Centenario, ainsi que son savoir-faire en matière d'extraction, de raffinage, de production et de commercialisation du lithium.



La production envisagée serait d'environ 10.000 tonnes de carbonate de lithium par an et pourrait commencer d'ici la fin de la décennie. Cette production 100% française correspond aux besoins d'environ 250.000 batteries de véhicules électriques par an.



