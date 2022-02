Eramet : protocole d'accord pour la cession d'A&D

Eramet a signé un protocole d'accord non engageant en vue de la cession d'Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital. La cession d'A&D s'effectuerait sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 ME.



L'impact comptable de la transaction, estimé à -340 ME, sera constaté dans le résultat de l'exercice 2021.



A&D est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique.



Eramet souhaite se recentrer sur ses activités amont et se développer dans les métaux pour la transition énergétique.



