Eramet: reconduction de Christel Bories dans ses fonctions de PDG

30 mars (Reuters) - ERAMET SA:
* CONSEIL D'ADMINISTRATION A APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ LES
RÉSOLUTIONS QUI SERONT PROPOSÉES AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES LE 28 MAI PROCHAIN.
* PROPOSE À L'UNANIMITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES DE
RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE CHRISTEL BORIES POUR
UNE DURÉE DE QUATRE ANS
* PROPOSERA AUSSI À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA
RECONDUCTION DE CHRISTEL BORIES DANS SES FONCTIONS DE
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
* CONSEIL SOUHAITE QUE LA FEUILLE DE ROUTE DU GROUPE SOIT
POURSUIVIE SOUS L'IMPULSION DE CHRISTEL BORIES ET LUI RENOUVELLE
SA CONFIANCE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A ÉGALEMENT PROCÉDÉ À LA
DÉSIGNATION
DE L'ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT PRÉVU PAR LES STATUTS DEPUIS MAI
2020 ET A NOMMÉ À CE POSTE FRANÇOIS CORBIN
* SOUHAITE FAIRE ÉVOLUER À L'AVENIR GOUVERNANCE DE LA
SOCIÉTÉ VERS
DISSOCIATION ENTRE RÔLES DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
AVANT LA FIN DU NOUVEAU MANDAT DE CHRISTEL BORIES
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(Gdansk Newsroom)