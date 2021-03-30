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Eramet: reconduction de Christel Bories dans ses fonctions de PDG

30/03/2021 | 18:11
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30 mars (Reuters) - ERAMET SA:

* CONSEIL D'ADMINISTRATION A APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ LES RÉSOLUTIONS QUI SERONT PROPOSÉES AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE 28 MAI PROCHAIN.

* PROPOSE À L'UNANIMITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE RENOUVELER LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE CHRISTEL BORIES POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS

* PROPOSERA AUSSI À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA RECONDUCTION DE CHRISTEL BORIES DANS SES FONCTIONS DE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

* CONSEIL SOUHAITE QUE LA FEUILLE DE ROUTE DU GROUPE SOIT POURSUIVIE SOUS L'IMPULSION DE CHRISTEL BORIES ET LUI RENOUVELLE SA CONFIANCE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A ÉGALEMENT PROCÉDÉ À LA DÉSIGNATION DE L'ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT PRÉVU PAR LES STATUTS DEPUIS MAI 2020 ET A NOMMÉ À CE POSTE FRANÇOIS CORBIN

* SOUHAITE FAIRE ÉVOLUER À L'AVENIR GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ VERS DISSOCIATION ENTRE RÔLES DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL AVANT LA FIN DU NOUVEAU MANDAT DE CHRISTEL BORIES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2020 3 532 M 4 139 M -
Résultat net 2020 -413 M -483 M -
Dette nette 2020 1 390 M 1 629 M -
PER 2020 -3,61x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 474 M 1 728 M -
VE / CA 2020 0,81x
VE / CA 2021 0,76x
Nbr Employés 13 000
Flottant 30,5%
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Durée : Période :
Eramet : Graphique analyse technique Eramet | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Objectif de cours Moyen 56,75 €
Dernier Cours de Cloture 55,70 €
Ecart / Objectif Haut 34,6%
Ecart / Objectif Moyen 1,89%
Ecart / Objectif Bas -28,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Christel Bories Chairman & Chief Executive Officer
Thomas Devedjian Chief Financial Officer
Manoelle Lepoutre Independent Director
Claude Tendil Independent Director
Miriam Maes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ERAMET29.78%1 734
BHP GROUP6.22%171 818
RIO TINTO PLC0.18%129 712
ANGLO AMERICAN PLC15.82%56 733
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.21.73%40 503
TECK RESOURCES LIMITED3.68%12 036
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