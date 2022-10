Eramet réduit légèrement sa prévision de bénéfice d'exploitation pour 2022

Paris (awp/afp) - Le groupe minier et métallurgique français Eramet a ramené jeudi sa prévision de bénéfice d'exploitation Ebitda pour 2022 "autour de 1,5 milliard d'euros", après un "début d'inversion de tendance au niveau des prix de vente" des minerais, revenant sur l'optimisme qui prévalait à la fin du 1er semestre lorsqu'il l'avait relevée à 1,6 md.

Ces prévisions ont été présentées jeudi alors que depuis le début de l'année, Eramet, comme tous les groupes énergéticiens ou d'exploitation minière, bénéficie sur le plan commercial de l'envolée spectaculaire des cours des matières premières entamée l'an dernier et amplifiée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

De juillet à septembre, le groupe a profité de la "croissance continue des volumes vendus de minerai et d'alliages de manganèse" ainsi que d'un "effet prix très favorable". Il a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,45 milliard d'euros, en hausse de 27% par rapport au 3e trimestre 2021.

En excluant la filiale de métallurgie aéronautique de pointe Aubert et Duval, ainsi qu'Erasteel et Sandouville, trois activités en cours de cession -présentation privilégiée par le groupe (norme IFRS5)- le bond du chiffre d'affaires trimestriel est de 34%, à 1,27 milliard d'euros, selon le communiqué diffusé jeudi par le groupe minier.

Sur neuf mois, et en excluant toujours les trois filiales en cours de cession, le chiffre d'affaires gonfle à 3,9 milliards d'euros (+61%).

Mais Eramet souligne que le "climat d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques" continue de "peser" sur l'ensemble de ses marchés, avec un "fléchissement de la demande et des prix" plus ou moins marqué "selon les marchés et les zones géographiques".

"L'inversion de la tendance des prix de vente observée au 3e trimestre devrait s'accélérer au 4e trimestre, avec un net recul des prix facturés des alliages de manganèse" prévient le groupe.

Côté manganèse, Eramet a revu à la hausse de 7,5 millions de tonnes ses volumes de production de minerai dans sa mine de Moanda au Gabon. Mais le marché ayant basculé en léger surplus au 3e trimestre, les prix devraient poursuivre leur recul au 4e trimestre.

En ce qui concerne le nickel, dont le principal débouché est la production d'acier inoxydable, le groupe envisage une augmentation de la production de la mine indonésienne de Weda Bay sur l'année, mais une baisse en Nouvelle-Calédonie, affectée par les difficultés d'alimentation du réseau électrique calédonien et des intempéries.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés dont le groupe extrait du zircon et de l'oxyde de titane, a baissé de 17% au 3e trimestre. En septembre, le groupe a restitué à l'Etat 85 hectares de terres réhabilités et replantées d'espèces choisies par les communautés locales. Le processus de restitution atteindra 950 hectares en 2025, a détaillé Eramet.

Pour le lithium, le groupe poursuit la construction de son usine de Centenario en Argentine, en collaboration avec le groupe chinois Tsingshan. La mise en service est attendue début 2024. Il étudie aussi le potentiel d'extraction du lithium à partir des saumures geothermales d'Alsace.

afp/jh