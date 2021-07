Eramet relève ses prévisions après le redressement de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et métallurgique Eramet a relevé mercredi ses objectifs pour 2021 après avoir enregistré une amélioration de ses résultats et de son activité au premier semestre, dans un contexte de remontée du prix du nickel et des alliages de manganèse.

Le groupe table désormais sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de plus de 850 millions d'euros cette année, contre une précédente prévision de 600 millions d'euros.

L'Ebitda a plus que doublé au semestre écoulé, à 293 millions d'euros, et le résultat net ressort à 53 millions d'euros, contre une perte de 623 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 11% sur la période, à 1,88 milliard d'euros, porté par la poursuite de la croissance de la production de minerai de manganèse au Gabon et par une accélération de la production de nickel. Pour l'ensemble de l'année, le groupe a maintenu ses objectifs de production minière au Gabon et en Nouvelle-Calédonie et a relevé ceux de son activité Weda Bay Nickel.

Selon le consensus FactSet, les analystes s'attendaient en moyenne à un résultat net de 97 millions d'euros au premier semestre, à un Ebitda de 315 millions d'euros et à un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarerla@agefi.fr ed: LBO

(François Berthon a contribué à cet article.)

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ERAMET:

https://www.eramet.com/fr/publications-et-communiques-de-presse

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 12:47 ET (16:47 GMT)