Eramet va céder Aubert & Duval à Airbus, Safran et Tikehau pour 95 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et métallurgique Eramet a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord pour céder sa filiale Aubert & Duval aux groupes aéronautiques Airbus et Safran ainsi qu'à Tikehau ACE Capital, filiale de la société de gestion d'actifs Tikehau Capital.

Eramet a indiqué dans un communiqué que cette cession s'effectuerait sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 millions d'euros et "serait assortie d'un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles". La transaction doit se "concrétiser" avant fin 2022, a précisé l'entreprise.

L'opération aurait un impact négatif de 340 millions d'euros sur les comptes 2021 d'Eramet, sans impact sur son endettement.

Safran, Airbus et Tikehau ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils comptaient racheter Aubert & Duval via une société holding détenue à parts égales.

Cette entreprise emploie environ 3.600 collaborateurs pour des revenus de 500 millions d'euros. "Sa forte compétence dans les aciers spéciaux et les superalliages, ainsi que son expertise plus récente de la filière titane, sont essentiels aux produits des filières aéronautique, du transport, de l'énergie et de la défense", ont souligné Safran, Airbus et Tikheau.

Cette acquisition permettra ainsi à Airbus et Safran, "ainsi qu'aux autres clients d'Aubert & Duval", de "sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d'avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs", indique le communiqué des trois entreprises.

