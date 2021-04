L'action Eramet monte après la confirmation des objectifs pour 2021

(Actualisation: réaction en Bourse, précisions concernant le chiffre d'affaires de la division Mines & Métaux ainsi que la production de manganèse au Gabon et commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Eramet monte en Bourse lundi, s'adjugeant 2,1% à 58,45 euros, après que le groupe minier Eramet a confirmé ses objectifs opérationnels pour 2021, suite à une hausse de ses revenus au premier trimestre.

Sur la période de janvier à mars, Eramet a réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros, contre 774 millions d'euros lors de la même période en 2020, soit une hausse de 8% en données publiées. A périmètre et changes constants, les revenus ont progressé de 16%.

"Cette progression est portée par une forte croissance de 18% de la division Mines et Métaux, avec un effet volume et un effet prix (en euros) de 9% chacun", a expliqué Eramet dans un communiqué. Le chiffre de la division Mines et Métaux a ainsi atteint 683 millions d'euros.

Au sein de cette branche, le chiffre d'affaires de la division manganèse a crû de 8%, à 389 millions d'euros, celui de la division nickel a augmenté de 58%, à 238 millions d'euros, et les revenus de la division sables minéralisés ont reculé de 20%, à 56 millions d'euros.

"Fortement pénalisée par la crise aéronautique", la branche Alliages, qui comprend notamment la filiale Aubert & Duval, a accusé un repli de 21% de son chiffre d'affaires, à 155 millions d'euros, a indiqué Eramet.

Le groupe a par ailleurs indiqué avoir reçu une offre de reprise, qui n'a pas été retenue, pour sa filiale en difficulté Aubert & Duval. "La cession de cet actif reste l'option privilégiée par le groupe à terme", a précisé Eramet.

Dans un communiqué, la PDG d'Eramet, Christel Bories, dont le renouvellement du mandat d'administratrice sera soumis au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du 28 mai prochain, a souligné que "la forte dynamique de croissance de nos activités minières produit les résultats attendus : au premier trimestre, nos performances opérationnelles continuent de progresser, dans un environnement de prix favorable".

Pour l'exercice en cours, Eramet a confirmé ses objectifs. Le groupe avait annoncé en février dernier tabler sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de l'ordre de 600 millions d'euros. L'an passé, l'Ebitda d'Eramet s'était effondré de 37%, à 398 millions d'euros.

Eramet continue par ailleurs de tabler et sur un accroissement de sa production de minerai de manganèse à 7 millions de tonnes, du fait notamment du "programme de croissance modulaire et optimisé" de la mine de Moanda au Gabon.

Sur le seul premier trimestre, la production de minerai de manganèse de Comilog au Gabon a augementé de 17% sur un an, pour atteindre plus de 1,5 million de tonnes.

Eramet a précisé que les marchés de la division Mines et Métaux restaient "toujours bien orientés en ce début de deuxième trimestre, principalement grâce au dynamisme de l'économie chinoise, avec également de meilleures perspectives à court terme en Europe et aux Etats-Unis".

Pour l'intermédiaire financier Oddo BHF, Eramet a publié un "bon premier trimestre 2021, qui augure d'un deuxième trimestre encore meilleur".

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV - ECH

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ERAMET :

http://www.eramet.com/fr/medias/actualites

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 03:26 ET (07:26 GMT)