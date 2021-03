Le wagon vert : la bonne pratique Environnement de la Setrag

Parmi les wagons bleus et jaunes des trains Setrag, filiale gabonaise du groupe Eramet, on en remarque maintenant un vert, dédié au transport des déchets.

Actualité du 9 mars 2021

La Setrag assure le transport des biens, des personnes et des marchandises au Gabon mais saviez-vous que l'entreprise transporte aussi des déchets dans son nouveau 'wagon vert' ? Les déchets proviennent de l'activité de l'entreprise, ou de celle de ses prestataires ou sous-traitants. Lors de la première vague de Covid-19 au Gabon, le wagon vert a également transporté des déchets médicaux, non seulement ceux de la Setrag mais aussi ceux d'hôpitaux proches de la ligne, et ce à titre gratuit.

D'où vient l'idée d'un 'wagon vert' ? La filiale gabonaise a fait un constat simple : certains déchets sont dangereux pour la santé ou l'environnement et peuvent aujourd'hui être traités par des entreprises spécialisées à Libreville et sa banlieue. Or, il n'existe pas de moyen sécurisé de les transporter.

La Setrag a donc réfléchi à une solution : 'Avant, nous chargions simplement les déchets dans un wagon ordinaire, mais ce mode de fonctionnement n'était pas satisfaisant. Nous avons alors eu l'idée d'aménager un wagon dédié au transport des déchets. En 2019, nous avons trouvé une rame qui convenait, et un prestataire s'est occupé de la rénover pour l'étanchéifier, en refaire la toiture, la partie basse, et pour faire des aménagements intérieurs. Il aura fallu cinq mois pour l'aménager', explique Stevy Bérenger Meye Meye, Chef de Division Environnement Ligne chez Setrag.

Ce 'wagon vert' (littéralement peint en vert) est le fruit d'une initiative du Département Environnement et Gestion de l'Energie rattaché à la nouvelle Direction Développement Durable. Il transporte de façon sécurisée divers déchets, même dangereux, des zones reculées du pays jusqu'à Owendo : déchets électriques et électroniques, batteries, huiles de vidange, filtres, déchets plastiques ou encore bio-médicaux. 'Au moment de son aménagement, le wagon a été pensé et compartimenté en quatre pour pouvoir transporter ces différents types de déchets. Par exemple, des bacs d'une capacité de mille litres ont été installés pour le transport des huiles usées. A l'arrivée à Owendo, les déchets sont stockés sur une plateforme de commissionnement et peuvent être récupérés par des prestataires spécialisés pour traitement', détaille Dominique Sibiffa Nnang, Chef de Division Environnement Owendo chez Setrag.