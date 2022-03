Les valeurs liées aux matières premières recherchées

© AOF 2022

Eramet bondit de 13,2%, Neoen de 9%, CGG de 8,9% et Vallourec de 7,2%, soutenus par la perspective d'une hausse persistante des cours des matières premières liée au conflit ukrainien et aux sanctions contre la Russie. Eramet, CGG et Vallourec pourraient profiter d'investissements massifs des pays les plus exposés aux produits de base russes pour développer des sources d'approvisionnements alternatives.La Russie est le 3ème producteur mondial de pétrole, le 2ème producteur de gaz naturel et figure parmi les 5 premiers producteurs d'acier, de nickel et d'aluminium. Elle est également le 1er exportateur de blé au monde (près de 20 % du commerce mondial).L'enjeu est d'importance pour Eramet qui extrait notamment du nickel, du manganèse et du lithium.CGG et Vallourec eux, devraient bénéficier de la flambée de l'or noir qui conduira les majors pétrolières à augmenter leurs capacités existantes et à lancer de nouveaux projets d'exploration/ production.Dans son scénario central, UBS s'attend à ce que les sanctions contribuent à l'élimination progressive de la Russie des chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales, plutôt que d'entraîner un arrêt immédiat des flux énergétiques.Dans ce cas, ses prévisions pour le Brent sont les suivantes : 125 dollars/baril pour juin, 115 dollars/baril pour septembre et 105 dollars/baril pour décembre.L'analyse de Bank of America est plus haussière. La banque américaine envisage un cours à 200 dollars le baril à court terme en cas d'embargo occidental du pétrole russe.De son côté, Neoen, en tant que producteur indépendant d'énergies renouvelables, profitera du bond des prix du gaz et de l'électricité. Il pourrait également voir son activité stimulée par la mise en oeuvre plus rapide que prévu de programmes publics visant à développer les énergies renouvelables en Europe.