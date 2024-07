International Battery Metals est devenue la première entreprise à produire commercialement du lithium à l'aide d'un nouveau type de technologie de filtration, ce qui devrait permettre un approvisionnement moins cher et plus rapide de ce métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques, et constitue une étape importante dans la transition vers une énergie propre. Sur un site de l'Utah rural contrôlé par la société privée US Magnesium, IBAT a commencé à produire cette semaine des volumes commerciaux de lithium à un rythme de près de 5 000 tonnes métriques par an en utilisant sa version de la technologie d'extraction directe du lithium (DLE).

Cette percée n'avait pas été signalée auparavant.

La société, qui a mis au point son usine DLE pour qu'elle soit portable, a essentiellement battu Standard Lithium, SLB, Rio Tinto, Eramet et d'autres pour être la première à franchir cette étape. Les investisseurs, les analystes et les clients de l'industrie attendent depuis des années une production de niveau commercial. Le DLE ayant désormais fait ses preuves à l'échelle commerciale, il devrait devenir en l'espace d'une décennie une industrie générant 10 milliards de dollars de recettes annuelles en transformant la vitesse et l'efficacité de la production de lithium pour les fabricants de véhicules électriques et autres, selon les analystes, de la même manière que la fracturation hydraulique et le forage horizontal ont contribué à stimuler la production de pétrole aux États-Unis. La méthode d'IBAT est basée en partie sur la technologie développée par le président d'IBAT, John Burba, chez Dow Chemical dans les années 1980. "Il s'agit d'augmenter l'offre mondiale de lithium", a déclaré M. Burba. "Nous avons le sentiment d'être arrivés à un moment critique pour cette industrie.

L'institut géologique américain (U.S. Geological Survey) estime que les gisements de saumure salée d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'ailleurs renferment environ 70 % des réserves mondiales de ce métal ultraléger. Historiquement, le lithium a été produit à l'aide de bassins d'évaporation, utilisés pour extraire le métal de ces saumures, ou de mines à ciel ouvert, utilisées pour l'extraire des gisements de roches dures. L'utilisation intensive d'eau et l'empreinte physique de ces méthodes, ainsi que leurs longs délais de développement et de production, ont suscité la recherche d'une troisième option.

Bien que les technologies DLE varient, elles sont comparables aux adoucisseurs d'eau domestiques courants et visent à extraire environ 90 % ou plus du lithium des saumures, contre environ 50 % avec les bassins. Arcadium Lithium et quelques autres sociétés utilisent les procédés DLE en tandem avec les bassins, mais aucune technologie DLE n'avait auparavant atteint une production commerciale sans eux, ce qui a suscité une concurrence pour étendre la production aux nombreuses régions du monde où les précipitations occasionnelles rendent les bassins d'évaporation impraticables.

De nombreux gisements de saumure ont des compositions chimiques variées, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'une technologie DLE unique - y compris celle de l'IBAT - s'impose comme norme mondiale, selon les analystes. De nombreux gisements chinois présentent des concentrations élevées de magnésium, par exemple, et les gisements boliviens - parmi les plus importants au monde - ont des niveaux élevés de potassium.

Le lithium s'est avéré à plusieurs reprises difficile à séparer de ces métaux et d'autres métaux souvent mélangés avec lui dans les saumures. Cela a déconcerté de nombreux scientifiques travaillant sur les technologies DLE pendant des années. Le lithium est aussi techniquement un sel et peut s'avérer corrosif. La percée d'IBAT coïncide avec une chute de plus de 80 % des prix du lithium au cours de l'année écoulée, ce qui a entraîné des licenciements chez Albemarle, leader du secteur, chez Lake Resources, jeune entreprise spécialisée dans les DLE, et chez d'autres. IBAT prévoit néanmoins de construire d'autres usines et de les commercialiser dans le monde entier.

STRATÉGIE IBAT a déclaré que la société a réussi à atteindre une production à l'échelle commerciale en partie grâce à ses usines relativement petites. Alors que ses concurrents tentent depuis plus d'une décennie de commercialiser le DLE, leurs plans impliquent des volumes de production de 20 000 tonnes par an ou plus dans des installations permanentes souvent situées dans des régions éloignées où la main-d'œuvre et les fournitures sont difficiles à obtenir. La société IBAT, basée à Houston, a conçu et construit en Louisiane une usine portable de 137 mètres de long qu'elle a transportée en 13 parties sur le site de US Magnesium, qui puise la saumure dans le Grand Lac Salé. Des usines supplémentaires peuvent être ajoutées et empilées comme des briques Lego pour augmenter la production par tranches de 5 000 tonnes par an. Il faut 18 mois pour construire une usine IBAT et atteindre la production, selon l'entreprise.

Chaque usine, dont la superficie est inférieure à 1,2 hectare, est conçue pour être déplacée à l'avenir vers un nouveau gisement en vue de sa réutilisation, ce qui permet de réduire les coûts de construction. Les usines d'IBAT coûtent chacune entre 50 et 60 millions de dollars, en fonction de plusieurs facteurs. La société Eramet, basée à Paris, a dépensé près de 900 millions de dollars pour son propre projet DLE, qui devrait entrer en service cette année en Argentine, après plus d'une décennie de développement.

Ron Thayer, président de US Magnesium, a déclaré avoir choisi le procédé d'IBAT en raison de sa portabilité et du type de matériau d'adsorption utilisé par IBAT pour filtrer le lithium de la saumure, mis au point par Burba. US Magnesium, qui a commencé à vendre du lithium produit avec la technologie d'IBAT et à verser des redevances à IBAT, a examiné plusieurs procédés concurrents, dont celui de Lilac Solutions, soutenu par Breakthrough Energy Ventures, avant d'opter pour IBAT, a-t-il ajouté.

"Je considère (IBAT) comme un producteur commercial de lithium", a déclaré M. Thayer. Exxon Mobil, qui développe un projet de lithium dans l'Arkansas, a envisagé d'utiliser la technologie d'IBAT, a rapporté Reuters. L'installation d'IBAT vise à recycler plus de 98 % de l'eau qu'elle utilise. M. Burba a souligné à plusieurs reprises que la forte consommation d'eau de l'industrie du lithium constituait un obstacle structurel à la commercialisation des DLE. Cette recyclabilité est essentielle, en particulier dans l'Utah, où les autorités ont renforcé l'année dernière la réglementation sur l'extraction de l'eau du Grand Lac Salé, ce qui a contraint Compass Minerals à abandonner ses projets d'exploitation du lithium. (Reportage d'Ernest Scheyder ; Rédaction de Veronica Brown et Rod Nickel)