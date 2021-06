Paris, le 22 juin 2021, 08h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

RSE : Eramet à nouveau dans le top 3 du palmarès européen mines et métaux 2021 publié par Vigeo-Eiris

3 ème société parmi les 44 du panel mines et métaux Europe de Vigeo-Eiris 1 , avec un niveau de performance « Advanced ».

de Vigeo-Eiris , avec un niveau de performance « Advanced ». Score global de 66/100 qui place le Groupe dans le 1 er décile comme lors de la précédente évaluation réalisée en 2019.

comme lors de la précédente évaluation réalisée en 2019. Progression de la notation dans le domaine des ressources humaines, droits humains et relations communautaires (Social). Des résultats exemplaires malgré le contexte de crise sanitaire qui témoignent de l’engagement des équipes au service de nos parties prenantes, notamment envers les communautés hôtes.

(Social).

Groupe minier et métallurgique mondial, Eramet vient d’inscrire dans ses statuts sa raison d’être : Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

En appui de cette ambition, la démarche de développement durable du Groupe est un pilier essentiel de sa stratégie. Formulée dans sa feuille de route RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) 2018-2023, elle rassemble treize objectifs mesurables et s’organise autour de trois axes : s’engager auprès des femmes et des hommes, agir en acteur économique responsable, contribuer positivement à la planète.

En 2020, avec une performance de son indice RSE de 102 (cible 1002), les actions menées par Eramet en matière de sécurité au travail, de développement des collaborateurs, de relations communautaires, de réduction de notre empreinte carbone, d’économie circulaire, d’éthique des affaires, de droits humains ou encore de préservation de la biodiversité, ont été en ligne avec la trajectoire fixée. Le score global de 66/100 attribué par Vigeo-Eiris vient confirmer la constante progression de la performance extra-financière du Groupe depuis trois ans.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, a déclaré : « Eramet figure à nouveau sur le podium des entreprises les plus vertueuses en matière de RSE dans le secteur minier et métallurgique en Europe selon Vigeo-Eiris. Dans un contexte rendu parfois difficile par la situation sanitaire, nous avons poursuivi avec le même dynamisme et le même niveau d’exigence les projets engagés. Ce résultat collectif démontre l’engagement sans faille de nos équipes à travers le monde et notre capacité à nous améliorer de manière continue ».

1 Vigeo-Eiris : agence de notation extra-financière filiale de Moody’s Corporation

2 La valeur 100 indique la validation de l’ensemble des cibles de l’année

Calendrier

28.07.2021 : Publication des résultats semestriels 2021

25.10.2021 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2021

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique sur des activités à fort potentiel de croissance, telles que le lithium et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte plus de 13 000 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards d’euros en 2020.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



