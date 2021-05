Recyclage des batteries lithium-ion en Europe : Eramet et Suez renforcent leur coopération

Eramet et Suez pourront élargir ce partenariat à d'autres acteurs de la chaine de valeur batteries pour adresser au mieux les défis et opportunités offertes sur ce marché dans les années à venir. Sur la prochaine décennie, le marché européen du recyclage devrait être multiplié par 10 et pourrait ainsi devenir un contributeur significatif à la sécurisation d'approvisionnement en matières premières de l'industrie européenne des batteries.

Cette collaboration vise à apporter une solution de recyclage performante, compétitive et durable pour le marché européen, et anticipe les exigences de la future réglementation européenne sur les batteries, notamment en matière d'efficacité des procédés.

Les deux groupes sont déjà associés dans le cadre du projet européen ReLieVe (Recycling Li- ion batteries for Electric Vehicle), qui se termine fin 2021 et qui aura permis de développer un procédé innovant de recyclage des batteries Lithium-ion en boucle fermée.

A PROPOS D'ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique sur des activités à fort potentiel de croissance, telles que le lithium et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte plus de 13 000 collaborateurs dans 20 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards d'euros en 2020. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.eramet.com

A PROPOS DE SUEZ

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.

Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90 000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d'améliorer leurs performances environnementale et économique.

Le Groupe dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue

la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros.

