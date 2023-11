(Alliance News) - ERG Spa a annoncé mardi avoir clôturé les neuf premiers mois de l'année avec un bénéfice du groupe de 112 millions d'euros, en baisse par rapport aux 459 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022, qui incluait la plus-value nette de 324 millions d'euros comptabilisée lors de la vente de l'unité hydroélectrique de Terni le 3 janvier 2022.

Au cours du trimestre, en revanche, le résultat net ajusté du groupe pour les activités poursuivies s'est élevé à 35 millions d'euros, en ligne avec le T3 2022.

Ce poste, explique la société, reflète les mesures de récupération et de taxes exceptionnelles qui, en raison de la chute brutale des prix de l'électricité sur tous les marchés concernés en dessous des différents plafonds de revenus, ont donné lieu à des remboursements ayant un impact négatif négligeable estimé à environ 1 million d'euros sur le résultat net, en baisse par rapport aux 14 millions d'euros du troisième trimestre 2022.

Au troisième trimestre, les revenus ajustés se sont élevés à 151 millions d'euros, en baisse par rapport aux 173 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022, en raison de la baisse des prix du marché enregistrée dans tous les pays, qui étaient nettement inférieurs aux prix particulièrement élevés de la même période l'année dernière, et en raison de l'élimination de la valeur de l'incitation GRIN en Italie, compensée en partie seulement par la hausse de la production éolienne et solaire enregistrée au cours de la période et l'augmentation de la capacité installée suite à la fois à la récente acquisition au deuxième trimestre en Espagne et à la mise en service des premières fermes de repowering en Italie et des fermes développées en interne au Royaume-Uni et en Suède à la fin de 2022 et au début de 2023.

L'EBITDA ajusté, net d'éléments spéciaux, s'est élevé à 102 millions d'euros, en baisse par rapport aux 118 millions d'euros enregistrés au troisième trimestre 2022.

L'EBIT ajusté s'est établi à 50 millions d'euros, contre 60 millions d'euros au troisième trimestre 2022.

La dette nette ajustée pour les " activités poursuivies " s'élève à 1,41 milliard d'euros, en baisse par rapport aux 1,52 milliard d'euros enregistrés depuis le 30 juin. Ce changement reflète principalement les investissements de la période liés au développement des projets Repowering en Italie, plus que compensés par le flux de trésorerie positif de la période provenant des mouvements des réserves de couverture des flux de trésorerie sur les dérivés de couverture et sur les matières premières, ainsi que les effets liés à la vente de l'activité thermoélectrique, finalisée le 17 octobre. Au 31 décembre, il s'élevait à 1,43 milliard d'euros.

Au cours des neuf premiers mois, le chiffre d'affaires ajusté est passé de 542 millions d'euros à 521 millions d'euros. L'Ebitda ajusté au 30 septembre s'est élevé à 365 millions d'euros, contre 390 millions d'euros pour la même période en 2022. L'Ebit ajusté est passé de 224 millions d'euros à 204 millions d'euros.

Au cours des neuf premiers mois, les dépenses d'investissement se sont élevées à 377 millions d'euros, contre 823 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2022.

À l'avenir, pour l'exercice 2023, au niveau du groupe, la société estime un Ebitda dans la fourchette de 490 millions d'euros à 520 millions d'euros, une augmentation par rapport à la fourchette précédente de 480 millions d'euros à 520 millions d'euros en raison de l'augmentation des vents ces dernières semaines et globalement en ligne avec le résultat de 2022 net de l'impact des mesures de clawback.

Les dépenses d'investissement se situent dans une fourchette de 500 millions d'euros à 600 millions d'euros contre 946 millions d'euros en 2022, en ligne avec la fourchette précédente, et comprennent l'achèvement des parcs mis en service entre fin 2022 et courant 2023, les activités de construction en cours et les décaissements attendus pour les récentes acquisitions de parcs photovoltaïques en Espagne.

La dette nette à fin 2023 devrait se situer entre 1,40 et 1,50 milliard d'euros, en ligne avec la fourchette précédente, tout en tenant compte de l'impact sur la dette du programme de rachat récemment lancé.

Les actions de la GRE ont clôturé lundi dans le vert, avec une hausse de 1,6 % à 23,40 EUR par action.

