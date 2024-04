(Alliance News) - ERG Spa a annoncé mercredi qu'elle avait finalisé, par l'intermédiaire de sa filiale ERG USA Holding, Inc. la conclusion avec Apex Clean Energy Holdings LLC de l'acquisition de 75% d'un portefeuille comprenant un parc éolien et une centrale solaire aux Etats-Unis, tous deux en exploitation, avec une capacité installée totale de 317 MW et une production estimée d'environ 1 TWh.

La société a expliqué que la transaction constitue le premier pas du groupe ERG sur le marché des énergies renouvelables à l'étranger et représente une occasion unique de poursuivre la croissance de son portefeuille d'actifs, en augmentant sa diversification géographique et technologique.

Mercredi, le titre ERG a clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent à 24,24 euros par action.

