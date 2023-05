ERG se développe en Espagne et acquiert un parc photovoltaïque auprès d'IBV

(Alliance News) - ERG Spa a annoncé vendredi que, par l'intermédiaire de sa filiale ERG Spain HoldCo SLU, elle a signé un accord avec IBV Solar Parks, BV - une société appartenant au groupe allemand ib vogt GmbH, une plate-forme mondiale pour le développement d'installations solaires industrielles - pour acquérir 100% de Garnacha Solar SL.

Garnacha Solar est une société qui possède un parc photovoltaïque situé dans la région de Castilla y León, dans le nord-ouest de l'Espagne.

La centrale, actuellement à un stade avancé de construction pour une capacité installée de 149 MWp, devrait entrer en exploitation commerciale d'ici la fin de 2023. Le parc photovoltaïque de Garnacha, équipé de panneaux double face et d'un système de suivi de pointe, aura un facteur de charge d'environ 22 % et une production annuelle totale estimée à environ 280 GWh, ce qui correspond à 136 kt d'émissions de CO2 évitées chaque année. 70 % de l'électricité produite par la centrale bénéficiera d'un contrat d'achat d'électricité de 12 ans "pay as produced" avec une entreprise de premier plan.

La valeur d'entreprise de la transaction est de 170 millions d'euros, avec une valeur des capitaux propres de 80,5 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2023.

Paolo Merli, PDG de la GRE, a commenté : " L'acquisition du parc éolien de Garnacha, le plus important en termes de capacité dans le portefeuille renouvelable du groupe, consolide notre présence en Espagne, où nous atteindrons 266 MWp de capacité installée d'ici la fin de l'année, avec plus de 1 GW de pipeline solaire en cours de développement. Avec cette transaction, la GRE acquiert une position importante dans le pays, avec d'éventuelles synergies industrielles futures, dans le cadre de la diversification géographique et technologique envisagée dans le plan d'affaires 2022-2026".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.