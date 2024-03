(Alliance News) - ERG Spa a annoncé mercredi que le bénéfice net du groupe s'élevait à 179 millions d'euros, contre 379 millions d'euros en 2022. Le bénéfice ajusté des activités poursuivies s'est élevé à 226 millions d'euros, contre 129 millions d'euros en 2022.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 1,00 euro par action, confirmant le montant de l'année précédente.

En 2023, le chiffre d'affaires ajusté était de 741 millions d'euros, en hausse par rapport à 2022 où il était de 714 millions d'euros, "en raison de la contribution des acquisitions réalisées au second semestre 2022 et 2023, de la mise en service des parcs éoliens développés en interne qui sont entrés en service au second semestre 2022, et de l'amélioration du vent observée au cours de la période dans toutes les zones géographiques, partiellement compensée par la forte baisse des prix du marché dans tous les pays", peut-on lire dans l'article publié.

L'EBIT ajusté s'est élevé à 305 millions d'EUR, contre 273 millions d'EUR en 2022. La dépréciation et l'amortissement ont été de 215 millions d'EUR, en baisse par rapport à 229 millions d'EUR en 2022.

La dette nette ajustée pour les "activités poursuivies" était de 1,44 milliard d'euros, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2022, où elle s'élevait à 1,43 milliard d'euros.

Pour 2024, l'EBITDA est estimé entre 520 et 580 millions d'euros, les dépenses d'investissement sont attendues entre 550 et 600 millions d'euros. La dette financière nette ajustée devrait se situer entre 1,75 et 1,85 milliard d'euros, y compris la distribution du dividende ordinaire de 1,00 euro par action.

ERG a clôturé la séance de mardi dans le rouge, avec une baisse de 1,8 % à 25,14 EUR par action.

