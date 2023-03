La GRE double son bénéfice et augmente son dividende en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'ERG Spa a approuvé mardi le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 383,0 millions d'euros, contre 174,0 millions d'euros en 2021. Le conseil a également proposé un dividende de 1,00 euro, contre 0,90 euro en 2021.

Les revenus pour 2022 s'élèvent à 714,0 millions d'euros, contre 601,0 millions d'euros en 2021.

L'Ebitda s'élève à 499,0 millions d'euros, contre 397,0 millions d'euros l'année précédente.

L'EBIT s'élève à 221,0 millions d'euros, contre 168,0 millions d'euros en 2021.

Les mesures urgentes et temporaires visant à contenir les effets des augmentations de prix dans le secteur de l'électricité en Italie et à l'étranger, qui ne sont pas incluses dans l'Ebitda en tant qu'éléments spéciaux, explique la société, ont eu un impact total pour le groupe en 2022 d'environ 91 millions d'euros bruts, dont environ 63 millions d'euros pour la seule Italie.

La société indique que la capacité installée du groupe dans l'énergie éolienne et solaire a augmenté de 927 MW depuis le début de 2021 jusqu'à ce jour, augmentant de 526 MW en 2022, à la fois dans les fusions et acquisitions, qui ont contribué à hauteur d'environ 60%, et dans le développement organique avec environ 40%. Le groupe ERG est désormais présent dans 9 pays d'Europe et a atteint une capacité éolienne et solaire installée totale de plus de 3 GW.

Pour 2023, la GRE estime que l'EBITDA, net des mesures de clawback, se situera entre 500 et 550 millions d'euros, contre 502 millions d'euros en 2022, où il était de 502 millions d'euros net de clawback ; les investissements sont attendus dans une fourchette de 400 à 500 millions d'euros. La structure financière est renforcée, avec une dette financière nette attendue entre 1,30 et 1,40 milliard d'euros, contre 1,43 milliard d'euros fin 2022, y compris la distribution du dividende ordinaire de 1 euro par action.

La dette nette ajustée pour les "activités poursuivies" s'élève à 1,43 milliard d'euros, en baisse par rapport aux 2,05 milliards d'euros au 31 décembre 2021. La variation reflète principalement le produit de la vente de la centrale hydroélectrique de Terni et le flux de trésorerie positif pour la période, partiellement compensés par les acquisitions en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, les investissements de la période, les dividendes distribués aux actionnaires, les paiements d'impôts et la modification du périmètre de consolidation avec la sortie des activités hydroélectriques et thermoélectriques, ces dernières étant comptabilisées dans les activités abandonnées.

La société indique également que ERG Power, propriétaire de la centrale CCGT, a une position d'endettement au 31 décembre 2022 de 98 millions d'euros et que la dette à la fin de la période reflète la juste valeur négative des contrats à terme sur les matières premières d'environ 153 millions d'euros, contre 344 millions d'euros au 31 décembre 2021. La dette financière nette ajustée est présentée nette des effets résultant de l'application de la norme IFRS 16, n'incluant donc pas l'actualisation des paiements de loyers futurs, d'un montant de 157 millions d'euros, au 31 décembre 2022.

Paolo Merli, directeur général de la GRE, a commenté : "Nous sommes très satisfaits de la performance réalisée en 2022, accumulée dans un environnement caractérisé par une forte volatilité des prix, une pression sur la chaîne d'approvisionnement et des mesures réglementaires extraordinaires. Le groupe a une fois de plus démontré sa résilience industrielle et financière avec une forte croissance des résultats d'exploitation, tirée par l'augmentation de la capacité installée, et avec une structure financière solide, malgré des investissements importants, prête à soutenir la croissance future.

"Dans ce contexte de crise internationale et de volatilité extrême, la GRE, avec plus de 3 GW de capacité SER installée à ce jour et un pipeline solide de près de 4 GW, incluant l'éolien et le solaire, est encore plus déterminée à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique et dans la lutte contre le changement climatique. Nous confirmons notre objectif d'atteindre 4,6 GW de capacité installée d'ici 2026 avec un Ebitda attendu de plus de 650 millions d'euros. Des objectifs ambitieux mais visibles, avec de nombreux projets à un stade avancé de développement ou en cours de construction."

