(Alliance News) - La GRE a finalisé mardi le renouvellement de son programme d'émission d'obligations non convertibles à moyen-long terme - Euro Medium Term Notes Programme - d'un montant total maximum de 3 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros a déjà été émis.

Le programme EMTN - dont le prospectus de base a été approuvé par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg - d'une durée d'un an et renouvelable à l'échéance, prévoit la possibilité d'émettre une ou plusieurs obligations non convertibles, également sous forme d'obligations vertes, qui peuvent être admises à la négociation à la Bourse du Luxembourg, pour être placées auprès d'investisseurs qualifiés opérant en Europe.

"Le renouvellement du programme EMTN permettra à la GRE de continuer à bénéficier de la flexibilité offerte par cet instrument en cas d'émissions obligataires futures", explique la société dans une note.

Mardi, la GRE a clôturé dans le vert de 0,2% à 27,34 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.