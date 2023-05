Le Mib clôture dans le rouge ; l'ERG touche son plus bas niveau annuel

(Alliance News) - L'indice milanais a clôturé lundi dans le rouge, après l'éphémère début de hausse observé au son de la cloche, plaçant la barre à 26 600 et clôturant comme le plus mauvais des autres grands marchés boursiers européens.

La journée avait en effet commencé sur une note positive, avec un début d'optimisme grâce à l'accord entre démocrates et républicains pour suspendre le plafond de la dette américaine pour les deux prochaines années. Cependant, le texte de l'accord doit être voté par le Congrès, bien que les partis aient indiqué qu'il devrait être soutenu lors du passage parlementaire.

En ce qui concerne la politique monétaire, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise également des contrats à terme basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 14 juin a une probabilité de 43 % pour une confirmation dans la fourchette 500/525 points de base. La hausse de 25 points de base de l'objectif de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 58 %.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le rouge de 0,4 % à 26 617,35.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a baissé de 0,4 % à 42 185,58, le Small-Cap a clôturé dans le rouge de 0,5 % à 27 545,31, et l'Italie Growth a terminé dans le vert de 0,2 % à 9 121,14.

En Europe, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,3 %, le DAX de Francfort a clôturé dans le rouge (0,2 %) et Londres était fermée pour cause de jour férié.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, Tenaris a clôturé en hausse de 1,9 %, avec un prix de 12,21 euros, suivant le vert de la session précédente, qui a clôturé en hausse de 0,9 %.

Le côté acheteur a prévalu - parmi les quelques titres dans le vert - sur Amplifon, qui a clôturé en hausse de 1,1 %. Vendredi, Millennium International Management a augmenté sa position courte sur le titre à 0,6 % contre 0,5 %.

Eni - en hausse de 0,2% - a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec RINA, une société multinationale d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie, dans le but de développer des initiatives conjointes "pour contribuer au processus de transition énergétique et de décarbonisation de leurs activités respectives avec une attention particulière au secteur du transport maritime, dans lequel RINA et Eni seront en mesure d'exploiter l'expertise de l'autre", selon la note de presse.

UniCredit - en baisse de 0,2 % - a annoncé vendredi qu'il avait élargi son partenariat de paiement avec Mastercard, permettant au premier de fournir à tous les détenteurs de cartes une offre de première classe, avec une proposition de produit simplifiée, une expérience numérique optimisée avec une suite complète de solutions in-app, et le développement d'une approche dédiée à l'innovation, augmentant le choix de paiement pour les clients à travers de multiples solutions de paiement.

ERG, qui a clôturé en baisse de 1,6 % à 25,48 euros par action, après avoir atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 25,26 euros, est également en queue de peloton.

Sur le segment des cadets, Maire Tecnimont a progressé de 1,5%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un nouvel accord de prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, soutenu par une garantie de la SACE pour 80% du montant, afin de renforcer la structure financière du groupe.

L'action Datalogic a également progressé de 2,3 %, dans le sillage de l'action verte de la séance précédente, qui a clôturé sur un gain de 1,8 %.

Les ventes sur Ariston Holding, qui a clôturé avec un moins 2,0 % après deux séances ont terminé parmi les haussiers.

Salcef Group a également chuté de 2,0% après deux séances précédentes dans le vert.

Dans le segment des petites capitalisations, Seri Industrial a clôturé en baisse de 9,1%, affichant un solde négatif à la clôture pour la septième séance consécutive.

D'autre part, ePrice a chuté de 4,7 %, après une perte de 2,7 % lors de la séance précédente. Les actions ne valent plus que 0,0102 euro.

Tesmec - en baisse de 3,0% - a rapporté vendredi que Cerved Rating Agency, une agence italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des entreprises non financières, a confirmé la note sollicitée de la société 'B1.2'.

Sur une note positive, Eukedos a gagné 4,6 pour cent, reprenant la tête après deux sessions baissières.

Parmi les PME, High Quality Food a gagné plus de 15% avec un nouveau prix à EUR1,17. La semaine dernière, le conseil d'administration a approuvé deux augmentations de capital. La première, d'un montant de 533 600 euros et réservée à Francesco Paltoni, sera souscrite par voie d'apport en nature d'une participation de 46% dans le capital de HQF Agricola, avec l'émission de 456 068 actions nouvelles au prix unitaire de 1,17 euro. La seconde, d'un montant maximum de 3,0 millions d'euros et réservée aux investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques, sera souscrite en numéraire avec l'émission d'un maximum de 2,7 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 1,11 euro.

Le groupe Casta Diva a clôturé avec une avance de 7,5 %, après avoir annoncé lundi qu'il avait approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans lequel les revenus ont atteint 83,6 millions d'euros, soit une augmentation de 210 % par rapport aux 26,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année précédente. La valeur de la production s'est élevée à 83,9 millions d'euros, en hausse de 182 % par rapport à 29,7 millions d'euros. Le bénéfice s'est élevé à 1,8 million d'euros, contre 429,211 millions d'euros en 2021.

Imvest - dans le rouge de 13% - a déclaré avoir approuvé le projet d'états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré des revenus de ventes de 4,0 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros pour la même période en 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La perte s'est élevée à 1,2 million d'euros, contre 5,3 millions d'euros en 2021.

Fenix Entertainment, en revanche, a clôturé en baisse de 13%, le titre ayant presque divisé par deux sa capitalisation boursière depuis le début de l'année 2023, avec une perte de plus de 95%.

À New York, le Dow a progressé de 1,0 %, le Nasdaq de 2,2 % et le S&P 500 de 1,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0712 USD contre 1,0703 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2356 USD contre 1,2330 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,48 dollars contre 76,56 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 946,75 USD l'once contre 1 941,55 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, l'indice des prix à la production de l'Italie est attendu à 1000 CEST tandis que, quatre heures plus tard, ce sera le tour de l'inflation de l'Allemagne. A 1100 CEST, l'accent sera mis sur les ventes industrielles italiennes.

À 11h00 CEST, place aux indicateurs de confiance des consommateurs et des entreprises de la zone euro. À 1110 CEST, il y aura une vente aux enchères de BTP à 5 et 10 ans.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, à 1600 CEST, le rapport sur la confiance des consommateurs sera publié tandis qu'à 1730 CEST, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 et 6 mois.

Parmi les sociétés en bourse, les résultats d'Ecosuntek, GO internet, H-farm et RES sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

