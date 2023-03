Le Mib ouvre en baisse ; les ventes au détail en Chine augmentent

(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert en baisse mercredi, au début d'une nouvelle journée chargée sur le front des résultats d'entreprises, tandis que les autres européens ont ouvert en demi-teinte, après la publication hier des données sur l'inflation américaine, qui a ralenti en février conformément aux prévisions, et après une diminution du stress qui a pesé sur les valeurs bancaires ces derniers jours, causé par l'effondrement de SVP vendredi.

Le FTSE Mib était donc dans le rouge de 0,7 pour cent à 26 623,31. Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap est en baisse de 0,3 % à 42 944,58, le Small-Cap est en baisse de 0,2 % à 30 261,34, et l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 % à 9 403,66.

Le CAC 40 à Paris est en hausse de 1,9 %, le FTSE 100 à Londres cède 0,6 % et le DAX 40 à Francfort est dans le rouge fractionné.

Parmi les macroéconomies, il convient de noter que les ventes au détail chinoises ont rebondi en janvier et février après que Pékin a abandonné sa politique étouffante du zéro-covid, rouvert ses frontières et mis fin à la quarantaine obligatoire, et que le pays a célébré les vacances du Nouvel An lunaire.

La croissance de 3,5 %, publiée par le Bureau national des statistiques mercredi, était conforme aux attentes et bien meilleure que la baisse de 1,8 % enregistrée en décembre, ce qui indique que la deuxième économie mondiale se rétablit après des années de restrictions douloureuses.

Sur la liste principale de Piazza Affari, ERG a ouvert en tête avec 1,8 pour cent après avoir approuvé mardi le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 383,0 millions d'euros, en hausse par rapport aux 174,0 millions d'euros de 2021. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 1,00 EUR, contre 0,90 EUR en 2021.

Les revenus pour 2022 s'élèvent à 714 millions d'euros, contre 601 millions d'euros en 2021.

L'Ebitda s'élève à 499,0 millions d'euros, contre 397,0 millions d'euros l'année précédente.

Hera ouvre dans le vert de 0,8%. A travers sa filiale Acantho et avec Ascopiave, Hera a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de 92% des actions d'Asco TLC au siège d'Asco Holding à Pieve di Soligo, Trévise, avec des participations respectives de 36,8% et 55,2%.

Les seules autres valeurs en hausse sont Enel, UniCredit, Telecom Italia et Campari, avec des hausses comprises entre 1,2 % et 0,6 %.

Tenaris, en queue de peloton avec moins 2,5%, FinecoBank, qui a cédé 2,4%, et CNH Industrial, dans le rouge de 1,7%, ont tous été en baisse.

Sur le Mid-Cap, Banca Popolare di Sondrio a augmenté de 1,3% après avoir annoncé mardi que l'agence Scope Ratings, à l'issue de son processus annuel de révision des notations, a amélioré la note d'émetteur attribuée à la banque à 'BBB', contre 'BBB-' précédemment.

La perspective a été révisée de "positive" à "stable".

Le Groupe Intercos - en hausse de 2,4 pour cent - fait partie des meilleures performances après avoir approuvé mardi le projet d'états financiers pour l'exercice 2022 et les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 45,0 millions d'euros, presque doublé par rapport à 2021 où il s'élevait à 26,5 millions d'euros.

Seule la société MARR fait mieux, avec une hausse de 7,6 %.

Orsero s'en sort également bien, avec une hausse de 1,3 % après les comptes. Le conseil d'administration a approuvé le rapport financier au 31 décembre 2022, qui se solde par un bénéfice net de 32,5 millions d'euros, soit une augmentation considérable de 14,0 millions d'euros par rapport aux 18,5 millions d'euros de 2021. Le conseil a également proposé la distribution d'un dividende de 0,35 EUR par action, en hausse de près de 17 % par rapport à 2021.

Sanlorenzo a progressé de 1,4 % après avoir examiné et approuvé, mardi, les états financiers consolidés et provisoires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 74,7 millions d'euros, contre 51,4 millions d'euros en 2021.

Les recettes nettes se sont élevées à 740,7 millions d'euros, soit une augmentation de 26 % par rapport aux 585,9 millions d'euros de l'année précédente.

En outre, la société a approuvé mercredi son nouveau plan 2023-2025, qui repose sur une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires, une augmentation de la marge d'Ebitda à 19,5 pour cent ou plus, et des investissements à hauteur de 155 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, LVenture a ouvert en baisse de 2,2 % après avoir publié une perte de 2,7 millions d'euros pour 2022, contre un bénéfice net de 1,7 million d'euros l'année précédente.

Les revenus et autres recettes se sont élevés à 6,5 millions d'euros, en hausse de 24% par rapport à 5,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Landi Renzo est également dans le rouge, avec une baisse de 1,4 % après avoir vu ses revenus augmenter en 2022 mais ses pertes se creuser, avec une perte nette de 14,3 millions d'euros contre un bénéfice net de 502 000 euros en 2021.

Gabetti Property Solutions a grimpé en tête avec 3,3 % après avoir annoncé mardi que, par le biais de sa division Gabetti Home Value et de son partenaire sur place Gabetti Middle East, elle avait signé un accord avec Ellington Properties pour commercialiser huit propriétés situées à Dubaï à des clients italiens pour une valeur supérieure à 100 millions d'euros.

Le conseil d'administration de l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - en baisse de 1,0% - a approuvé mardi le projet d'états financiers pour l'année et les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice de 31,1 millions d'euros, contre une perte de 6,7 millions d'euros en 2021 et un bénéfice de 20,9 millions d'euros en 2019.

En 2022, les revenus consolidés s'élèveront à 134,6 millions d'euros avec une croissance de 76 millions d'euros par rapport à 2021, marquant une croissance de 130%, et de 7,5% par rapport à 2019.

Le conseil d'administration de Biesse - dans le rouge de 6,4% - a approuvé mardi le rapport financier pour 2022, qui se solde par un bénéfice net de 30,3 millions d'euros, contre 34,2 millions d'euros en 2021, soit un bénéfice par action de 1,11 euro. Le conseil d'administration a également proposé le versement d'un dividende brut de 0,33 euro par action.

Le revenu net consolidé s'élève à 822,4 millions d'euros, en hausse de près de 11 % par rapport à 2021 et de plus de 28 % par rapport à 2020. En 2021, ce chiffre était de 742,2 millions d'euros.

Parmi les PME, Visibilia Editore progresse de 8,3 %.

Almawave ouvre en hausse de 0,6 % après avoir approuvé mardi ses états financiers consolidés au 31 décembre 2022, qui ont clôturé avec un bénéfice de 4,8 millions d'euros, en hausse par rapport à 3,4 millions d'euros en 2021. Les revenus se sont élevés à 47,9 millions d'euros, soit une hausse de 46 % par rapport à 2021, où ils s'élevaient à 32,8 millions d'euros.

L'Ebitda pour 2022 passe de 82,9 millions d'euros à 115,9 millions d'euros, soit une hausse de 40 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a clôturé dans un vert fractionné à 27 229,48, le Shanghai Composite a augmenté de 0,6 pour cent à 3 263,31, et le Hang Seng a terminé en hausse de 1,5 pour cent à 19 539,87.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert, en hausse de 1,1 % à 32 155,40, le Nasdaq en hausse de 2,1 % à 11 428,15 et le S&P 500 en hausse de 1,7 % à 3 919,29.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0731 USD contre 1,0715 USD à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2149 USD contre 1,2153 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 78,34 USD contre 78,66 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 886,54 USD l'once contre 1 906,39 USD l'once à la clôture de mardi.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1100 CET, de la zone euro, ce sera le tour de la production industrielle.

À 1200 CET, des États-Unis, vient le rapport hypothécaire, à 1330 CET c'est le tour de l'indice des prix à la production et des ventes au détail. À 15h30 CET, le rapport de l'EIA est publié, ainsi que le rapport sur les stocks de Cushing.

En ce qui concerne le calendrier des entreprises, parmi les nombreux résultats à venir figurent ceux d'Aeffe, Brunello Cucinelli, Eurotech, I Grandi Viaggi, Saras, Snam, Tamburi, Telecom Italia et Zignago Vetro.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

