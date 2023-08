(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont poursuivi leur tendance haussière jeudi, la faiblesse des données économiques en Europe et aux États-Unis ayant ravivé l'optimisme sur le fait que les banques centrales pourraient être proches de la fin de leurs hausses de taux d'intérêt.

Les investisseurs concentrent leur attention sur les discours principaux prononcés vendredi par Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, et Christine Lagarde, présidente de la BCE, lors de la conférence de Jackson Hole, qui devraient fournir - c'est ce que l'on espère - de nouvelles indications sur l'orientation future de la politique monétaire.

Ainsi, le FTSE Mib est en hausse de 0,3 % à 28 312,32, le Mid-Cap est en hausse de 0,1 % à 41 221,50, le Small-Cap est dans le vert de 0,1 % à 26 864,90, et l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 % à 8 848,64.

En Europe, le CAC 40 à Paris est en hausse de 0,3 %, tout comme le DAX à Francfort et le FTSE 100 à Londres.

Sur la liste des valeurs sûres, les gains sur ERG, qui a été en tête de liste avec un vert de 1,8 % dans le sillage de son gain de 3,5 % le jour précédent.

Campari a également gagné 1,4 % à 11,94 euros par action, après un gain de 1,6 % la veille.

Terna a augmenté de 0,4 %. La société a déclaré mardi que la demande d'électricité en Italie a totalisé 30,1 milliards de kWh en juillet, en baisse de 3,3% par rapport à la même période en 2022. En juillet, 85,6 % de la demande d'électricité de l'Italie a été satisfaite par la production nationale et les 14,4 % restants par le solde de l'énergie échangée avec les pays étrangers. La production intérieure nette a été de 25,9 milliards de kWh, en baisse de 2,7 % par rapport à juillet 2022.

Prysmian s'en sort encore bien, dans le vert de 0,5 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait été sélectionnée par le GRT Amprion, l'un des principaux gestionnaires de réseaux de transport d'électricité en Europe, comme soumissionnaire privilégié pour les deux systèmes de connexion au réseau offshore BalWin1 et BalWin2, ainsi que pour le projet de câble terrestre DC34.

Parmi les quelques valeurs baissières, la plus mauvaise a été Iveco, qui a chuté de 2,3 % à 8,43 euros.

Telecom Italia, d'autre part, a baissé de 0,2% après un gain de 0,4% la veille.

Du côté des valeurs moyennes, GVS est en hausse de 2,5 % à 5,68 euros après une perte de 2,4 % la veille.

Zignago Vetro a également fait de bons achats, en hausse de 2,0% à 15,46 euros par action.

Salcef Group - stable à 24,30 euros par action - a rapporté mercredi que sa filiale Salcef Spa a remporté l'appel d'offres lancé par ANAS - du groupe FS Italiane - pour la construction de l'un des projets clés du Jubilé 2025 à Rome. Plus précisément, le projet prévoit l'enfouissement du réseau routier existant à Piazza Pia en prolongeant d'environ 130 mètres le métro existant, qui a été construit dans le cadre des travaux du Jubilé 2000. Grâce à cette intervention, un parcours piétonnier continu sera créé entre la zone située devant le Château Saint-Ange et la Via della Conciliazione, améliorant ainsi la convivialité d'un tronçon actuellement affecté par un trafic automobile intense. Le montant du contrat s'élève à environ 35 millions d'euros.

Ascopiave, parmi les notes négatives, a clôturé la cotation en baisse de 1,2 % à 2,14 euros après deux séances de hausse.

Sur le segment des petites capitalisations, Alkemy progresse de 3,6% à 10,38 euros par action, grâce à un gain de 0,8% sur la journée.

Digital Bros est dans le vert de 3,1 %, après une baisse de 0,1 % à la veille de la séance. L'action avait auparavant connu quatre séances de hausse.

Zucchi a également tiré son épingle du jeu, progressant de 2,2 % à 2,34 euros par action.

Itway abandonne 2,3% à 1,63 euro par action, mettant le museau vers sa troisième séance de baisse.

Parmi les PME, Solutions Capital Management SIM - stable à 2,50 euros - a annoncé mercredi avoir signé un accord avec un intermédiaire d'assurance pour référencer des professionnels intéressés par la signature de contrats de collaboration pour distribuer des produits d'assurance au nom de SCM. La société estime que l'expansion de la force de vente contribuera positivement aux résultats de la société à moyen terme, suite à une augmentation significative de la base de commissions soutenue par une légère augmentation des coûts structurels.

Innovatec a augmenté de 1,7 %. Sur le titre, il est mentionné que Modefinance, une agence de notation italienne enregistrée auprès de l'ESMA, a confirmé sa note de crédit public 'B1+'. "Cette note - équivalente, sur la base de la cartographie actuelle, à la note 'BBB+' des principales agences de notation internationales - représente un score plus élevé que le minimum requis pour considérer les émissions de la société comme des investissements de qualité", a expliqué la société dans une note.

E-Globe, d'autre part, a progressé de 7,6 pour cent à 1,62 EUR par action, rebondissant après huit sessions clôturées à la baisse.

En queue de peloton, ISCC Fintech a chuté de 3,7 pour cent à 3,12 euros.

A New York mercredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,5 pour cent à 34 472,98, le S&P était en hausse de 1,0 pour cent à 4 436,01, tandis que le Nasdaq a gagné 1,6 pour cent à 13 721,03.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0849 USD contre 1,0852 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2673 USD contre 1,2706 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 83,60 USD contre 83,46 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 919,30 USD l'once contre 1 916,81 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, jour du début du symposium de Jackson Hole, à 1430 CEST, les demandes d'allocations chômage américaines sont attendues et, au même moment, les commandes de biens durables.

À 1730 CEST, la vente aux enchères des bons du Trésor à 4 et 8 semaines aura lieu, tandis qu'à 1900 CEST, une vente aux enchères d'obligations à 20 ans est prévue.

