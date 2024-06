(Alliance News) - Jeudi, les principales bourses européennes ont clôturé la séance en demi-teinte à la veille de la publication des données américaines sur les dépenses de consommation (PCE) prévue demain.

"Alors que Wall Street a progressé et que le DAX a gagné cet après-midi, le FTSE 100 a continué à souffrir dans le rouge en raison d'un certain nombre de sociétés sur le point de publier leur dividende et de mauvaises nouvelles pour GSK. Ce dernier est passé d'un plus haut de plusieurs décennies à un plus bas de quatre mois, mais se négocie désormais à environ 9 fois les bénéfices. Les investisseurs qui pensent que la réaction a été exagérée peuvent être tentés de faire de la chasse aux bonnes affaires à ces niveaux", a commenté Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés sur la plateforme de négociation en ligne IG.

"Les actions américaines ont retrouvé un certain élan dans l'après-midi, bien qu'il reste moins de 24 heures avant les données sur les prix PCE de demain. Si celles-ci indiquent un nouveau ralentissement de la croissance des prix, le dernier jour de juin pourrait aller dans la même direction que le mois de mai, qui avait été marqué par un fort rebond. Une baisse des prix PCE pourrait raviver les espoirs d'une réduction des taux en septembre, qui ont été mis en veilleuse ces derniers temps".

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 1,1 % à 33 186,89, le Mid-Cap a terminé en hausse de 0,1 % à 46 914,11, le Small-Cap a clôturé en hausse de 0,5 % à 28 805,77 tandis que l'Italie Growth a terminé en légère hausse à 8 122,16.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le rouge (0,5 %), le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,3 %, tandis que le CAC 40 de Paris a cédé 1,1 %.

Sur le MIB, Eni a clôturé dans le vert de 0,5 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord contraignant avec Hilcorp, l'une des plus grandes sociétés privées américaines opérant en Alaska, pour la vente de 100 % des actifs de Nikaitchuq et Oooguruk détenus par Eni en Alaska.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser ses activités en amont en rééquilibrant son portefeuille et en cédant des actifs non stratégiques.

ERG - dans le rouge de 1,4% - a annoncé vendredi qu'elle avait achevé le placement d'une obligation à taux fixe à six ans de 500 millions d'euros, émise dans le cadre de son programme d'émission d'obligations non convertibles et non subordonnées à moyen/long terme de 3,0 milliards d'euros.

Dans le segment des cadets, Fincantieri (+0,2%) et Crystal ont annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord pour la construction de deux navires de croisière haut de gamme et ultramodernes, ainsi qu'une option pour une troisième unité.

Les nouveaux navires auront un tonnage brut de 61 800 tonnes et pourront accueillir environ 690 passagers, selon le communiqué.

d'Amico International Shipping - dans le vert de 1,7% - a annoncé jeudi que sa filiale opérationnelle d'Amico Tankers DAC avait exercé son option d'achat sur le MT Crimson Jade, un pétrolier à moyen rayon d'action de 50 000 tonnes de port en lourd construit en juin 2017 à Minaminippon Shipbuilding Co, Ltd, au Japon, pour environ 31,0 millions de dollars, avec une livraison estimée en juillet.

Du côté des petites capitalisations, Somec, qui a gagné 2,8%, a annoncé jeudi avoir obtenu trois commandes d'une valeur totale de 63,4 millions d'euros pour sa division Horizons, des systèmes d'ingénierie d'architecture navale et des façades civiles. Les travaux commenceront au second semestre 2024 et se poursuivront jusqu'en 2029, les volumes et donc les revenus étant répartis de manière égale sur la période.

TXT e-solutions - en hausse de 0,4% - a annoncé mercredi la signature d'un contrat pour l'acquisition de 100% du capital d'Imille Srl, de ses filiales étrangères Imille Spain SL, Imille Start Spa (Chili), et Imille Brasil Agencia LTDA, et de la société Uasabi Srl, l'ensemble étant désigné comme le "Groupe I MILLE". TXT consolidera les résultats au sein de sa division Digital Advisory à partir du 26 juin. Le prix de base payé à la clôture pour l'acquisition de 100 % de Gruppo I MILLE, net de compléments de prix, de récupération et de NFP qui seront réglés en espèces, a été convenu entre les parties à 8,5 millions d'euros.

Borgosesia - dans le rouge de 0,6% - a annoncé qu'elle avait finalisé l'achat d'une participation de 77% dans un véhicule d'investissement - propriétaire d'une propriété, abandonnée depuis des années, située à Via Mecenate (zone sud-est) à Milan et déjà destinée à un usage de bureau - pour un montant de 7,25 millions d'euros.

Parmi les PME, les actionnaires de Circle - en hausse de 2,8% - ont approuvé une augmentation de capital de 4,0 millions d'euros afin d'émettre - par le biais d'une construction accélérée de livres - jusqu'à 600 000 nouvelles actions ordinaires de la société.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,3 %, le Nasdaq de 0,3 % et le S&P de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0707 USD contre 1,0681 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2647 USD contre 1,2621 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 85,64 USD le baril contre 84,58 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 314,73 USD l'once contre 2 299,26 USD mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre avec les données de la production industrielle du Japon à 0150 CEST, suivies à 0800 CEST par le PIB britannique et, au même moment, l'indice des prix à l'importation et les ventes au détail de l'Allemagne.

L'indice français des prix à la production est attendu à 8h45 CEST, suivi à 9h CEST par le même chiffre en Espagne.

En Allemagne, le taux de chômage est attendu à 9955 CEST tandis qu'à 1000 CEST les ventes industrielles italiennes et à 1100, toujours en Italie, l'indice des prix à la consommation seront publiés.

À 1200 CEST, la balance commerciale italienne hors UE est attendue.

Dans l'après-midi, à 1430 CEST, l'indice américain des prix PCE sera publié.

Sur la Piazza Affari, les résultats de I Grandi Viaggi sont attendus.

