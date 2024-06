(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont progressé vendredi, les opérateurs saluant un ralentissement de l'inflation en France et en Espagne ce mois-ci, dans l'attente de l'inflation PCE aux Etats-Unis plus tard dans la journée.

Sur le front intérieur, selon les estimations préliminaires publiées par Istat vendredi, l'indice national des prix à la consommation de l'Italie a augmenté de 0,8% en glissement annuel en juin, stable par rapport à mai et avril, dépassant les estimations du marché de FXStreet d'une augmentation de 1,0%.

La stabilité de l'inflation implique des tendances contrastées dans divers agrégats de dépenses, souligne l'Istat : le ralentissement a été principalement les prix des aliments non transformés, qui ont augmenté de 0,4% de 2,2%, des services récréatifs, culturels et de soins personnels, qui ont augmenté à 4,0% de 4,3%, et des biens durables, dont la baisse s'est aggravée à 1,1% de moins 0,7%.

Pendant ce temps, en France, les sondages d'opinion indiquent que le parti de droite dirigé par Le Pen semble en passe de remporter la majorité lors des élections législatives qui débuteront ce week-end.

Ainsi, le FTSE Mib progresse de 0,4 % à 33 327,11.

Parmi les plus petites valeurs, le MidCap progresse de 0,5 % à 47 140,56, le Small-Cap progresse légèrement à 28 817,96, tandis que l'Italie Growth progresse de 0,1 % à 8 130,58 euros.

En Europe, le FTSE 100 de Londres avance de 0,6 pour cent, le DAX 40 de Francfort de 0,7 pour cent, tandis que le CAC 40 de Paris cède 0,4 pour cent.

Sur le Mib, une bonne séance pour Banca Monte dei Paschi, qui se négocie dans le vert de 2,0 % à 4,43 euros par action, relevant la tête après trois séances de baisse.

Tenaris, d'autre part, est la meilleure performance de la liste avec 2,7% à 14,39 euros par action, après trois séances de baisse.

Iveco était en hausse de 2,6% à 10,65 euros par action, dans le vert après trois bougies journalières baissières.

Terna, d'autre part, a fluctué dans le rouge de 1,2 %, portant son prix à 7,25 euros par action après un vert de 0,9 % à la veille de la session. Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 7,60 euros, contre 7,95 euros par action.

ERG perd 0,1% à 23,74 euros. Citadel Advisors a réduit sa position courte sur ERG de 0,53% à 0,48%.

Du côté des valeurs moyennes, Brembo progresse de 2,0% à EUR. Deutsche Bank a initié une couverture sur le titre avec un objectif de cours de 13,00 euros et une recommandation 'achat'.

Sur le Mid-Cap, Brembo progresse de 1,4% à 10,40 euros, reprenant des couleurs après trois séances de baisse.

Mondadori Editore, d'autre part, est dans le vert de 2,4% à EUR2,45, menant le segment. Au cours de la séance, le titre a mis à jour son plus haut de 52 semaines à 2,46 euros.

La force - parmi beaucoup d'autres - également sur d'Amico en hausse de 2,2%, se dirigeant vers sa troisième session haussière.

Banca Ifis - en hausse de 0,4 % - a annoncé vendredi qu'elle avait achevé avec succès la restructuration d'une titrisation de 1,2 milliard d'euros de ses créances d'affacturage.

La titrisation, appelée "Programme IFIS ABCP", a été initialement finalisée le 13 octobre 2016 et implique la vente sur une base renouvelable de créances dues à des clients privés découlant de l'activité ordinaire d'affacturage de la banque, acquises sans ou avec recours et dont le débiteur cédé a été notifié de la vente.

Barclays a réduit son objectif de cours sur Salvatore Ferragamo - qui a baissé de 1,1% à 7,88 euros - à 8,00 euros contre 9,00 euros par action.

Sur une note négative, Philogen abandonne 0,5% à 20,20 euros par action, après un feu vert de 1,5% à la veille.

Fincantieri - en baisse de 1,1% - a annoncé vendredi que l'Organisation internationale de coopération en matière d'armement avait exercé son option pour la construction du quatrième sous-marin de nouvelle génération. L'unité vaut environ 500 millions d'euros. Avec cette signature, d'autres options sont également annulées, ce qui complète le soutien à la maintenance des sous-marins déjà sous contrat.

Du côté des petites capitalisations, Bialetti Industrie progresse de 4,6% à 0,2260 EUR, en hausse de 0,9% sur la journée.

Exprivia progresse de 3,2%, dans le sillage de la hausse de 2,2% de la veille.

Aedes cède 2,0% à EUR0,2040, se reprenant après six séances de baisse.

Unidata abandonne 1,1%, suivant le vert de la veille avec 1,4% après le vert de 2,8% de la veille.

Digital Bros a chuté de 0,3 % pour atteindre 9,00 EUR par action, après une baisse de 0,1 % la veille.

Pininfarina a chuté de 1,3 pour cent à 0,7580 EUR, le titre ayant légèrement augmenté de 2,4 pour cent sur une base hebdomadaire.

Parmi les PME, dans une liste encore terne, Impianti avance de 7,3%, après avoir chuté de 4,5% ce matin.

Aton Greeen Storage, d'autre part, avance de 1,7 pour cent, après un vert de 4,5 pour cent dans la session précédente.

En queue de peloton, Arterra abandonne 4,6%, une prise de bénéfices après quatre séances de hausse.

En queue de peloton, Health Italia est en baisse de 7,7 % à 97,40 euros, le titre ayant atteint un plus bas de 52 semaines à 96,00 euros au cours de la séance.

À New York, le Dow a augmenté de 0,1 %, le Nasdaq de 0,3 % et le S&P de 0,1 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Nikkei a gagné 0,6 pour cent, le Shanghai Composite a gagné 0,7 pour cent, et le Hang Seng a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0708 USD contre 1,0707 USD jeudi à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2646 USD contre 1,2647 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 86,04 USD le baril contre 85,64 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 329,70 USD l'once contre 2 314,73 USD jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de l'après-midi de vendredi comprend l'indice des prix PCE aux États-Unis à 1430 CEST.

