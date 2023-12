(Alliance News) - Le dernier jour de bourse de l'année, la Piazza Affari a progressé, l'indice Bluechip dépassant largement les 30 400, alimenté par l'optimisme quant à une politique monétaire plus accommodante de la part des principales banques centrales à partir du début de l'année 2024.

La position accommodante de la Fed lors de sa réunion de décembre - qui a annoncé plusieurs baisses de taux en 2024 - a renforcé ces opinions.

Les marchés reflètent une probabilité d'environ 80 % d'une baisse des taux des fonds fédéraux à partir de mars 2024, avec des réductions de plus de 150 points de base attendues au cours de l'année suivante. La Banque centrale européenne devrait également réduire les coûts de financement au cours de l'année à venir, bien qu'à un rythme plus lent que celui de la Réserve fédérale, malgré les efforts des décideurs de la BCE pour adopter une position plus agressive.

Sur le front des obligations, l'écart est resté plus ou moins stable à 164 points de base. Le rendement du BTP à 10 ans se situe dans la zone des 3,61 %, le prix fluctuant dans une fourchette comprise entre 105 et 106 pour l'obligation assortie d'un taux d'intérêt nominal de 4,20 % à l'échéance de mars 2034. Le plus haut niveau quotidien est de 3,63 % et le plus bas de 3,46 %.

Ainsi, le FTSE Mib se négocie 0,3 % plus haut à 30 430,53, avec un ratio d'actif 2023 autour de 28 %.

En Europe, le FTSE 100 de Londres se négocie au-dessus de 0,2 %, le CAC 40 de Paris avance de 0,3 %, tandis que le DAX 40 de Francfort progresse de 0,3 %.

Parmi les plus petites valeurs, les moyennes capitalisations progressent de 0,3 % à 44 729,76, les petites capitalisations de 0,3 % à 28 398,27, et l'Italie croissance de 0,5 % à 8 289,54.

Sur le Mib, de bons achats sur le segment bancaire, avec FinecoBank marquant une hausse de 0,9% après la baisse de 0,4% de la session précédente.

UniCredit, en suivant, avance de 0,8%, après la perte de 0,3% la veille de la session qui a interrompu trois sessions en surplus.

Moncler progresse de 0,8 %, après trois séances de baisse.

ERG est également en hausse de 0,8 %, avec un nouveau prix à 228,96 euros par action. La société a indiqué jeudi qu'à travers sa filiale ERG Eolienne France SAS, elle a signé un accord avec QEnergy France SAS, un opérateur leader dans le secteur des énergies renouvelables en France, pour acquérir 100% de CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, une société qui possède un portefeuille éolien et solaire de 73,2 MW en France.

Sur une note négative, Banca Monte dei Paschi a cédé 0,5 pour cent avec un nouveau prix de 3,07 euros par action.

Telecom Italia a clôturé à 2,0 % après une baisse de 0,4 % lors de la séance précédente.

Du côté des valeurs moyennes, Acea a progressé de 1,7% à 13,80 euros par action, signalant sa troisième séance de hausse.

Tinexta progresse de 1,9% à 20,48 euros par action, après trois séances de baisse.

De' Longhi, d'autre part, a progressé de 1,2% à 30,90 euros, après un feu vert de 0,5% à la veille.

Sur une note négative, d'Amico perd 1,5% à 5,66 euros par action, après trois séances de baisse.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV progresse de 8,2% après avoir clôturé sur des gains à deux chiffres la veille de la séance.

Des trimestres élevés également pour Fiera Milano, qui a progressé de 6,5 % pour la quatrième fois consécutive du côté haussier.

Greenthesis, d'autre part, a marqué un vert de 1,7%, dans le sillage du gain de la veille, bien qu'avec 0,2%.

Digital Bros, qui a également été parmi les plus performants, a augmenté de 2,0 %, après un gain de 1,4 % lors de la session précédente.

Parmi les PME, Doxee est en revanche en hausse de 11 %, avec un nouveau cours à 3,42 euros par action, après un gain de 8,5 % lors de la séance précédente.

Fae Technology, d'autre part, a augmenté de 5,8 %, marquant sa quatrième session à clôturer du côté haussier.

Sur une note négative, High Quality Food est en baisse de 5,8 %, après un gain à deux chiffres lors de la séance précédente.

H-Farm a baissé de 3,6 %, se dirigeant vers sa cinquième session de clôture du côté baissier.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,1 %, le Nasdaq a clôturé juste en dessous du pair, et le S&P 500 a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les marchés asiatiques, le Shanghai Composite était en hausse de 0,8 %, le Hang Seng était en légère hausse, tandis que le Nikkei a baissé de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1061 USD contre 1,1090 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2741 USD contre 1,2759 USD jeudi soir.

Le baril de Brent valait 77,51 USD contre 78,98 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 070,57 USD l'once contre 2 085,15 USD l'once jeudi soir.

