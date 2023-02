Milan en hausse ; le secteur pétrolier se porte bien avec Saipem et ERG

(Alliance News) - L'indice milanais a évolué dans une tendance haussière vendredi, prolongeant le léger rebond de la dernière séance et positionnant la barre juste en dessous des 27.300 points, alors que les parquets continuent d'évaluer l'ampleur de la politique monétaire restrictive des principales banques centrales.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,1 pour cent à 27 294,69 euros.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris de 0,1 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était dans le rouge de 0,1 pour cent.

Parmi les plus petites listes italiennes, la Mid-Cap est en hausse de 0,4 pour cent à 44 686,29, la Small-Cap reprend 0,2 pour cent à 30 121,70 et l'Italy Growth est juste au-dessus du pair à 9 545,57.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem progresse bien, prenant la tête en grimpant de 3,0 % en attendant les résultats qui seront publiés lundi.

Quartiers élevés également pour ERG, qui a progressé de 1,6%, relevant la tête après quatre séances baissières.

Telecom Italia a progressé de 0,8 % à 0,3050 euro par action, le jour où le conseil d'administration se réunira pour examiner l'offre du fonds KKR.

Moncler, quant à lui, a avancé de 0,9 % à 58,78 EUR, en attendant la publication des résultats mardi.

Parmi les quelques baisses, on trouve Pirelli, qui a cédé 1,7 pour cent. Mercredi, le conseil d'administration a approuvé les résultats préliminaires au 31 décembre 2022, faisant état de chiffres supérieurs aux objectifs fixés en novembre 2022, qui avaient déjà été revus à la hausse au cours de l'année, a indiqué la société dans une note. Les revenus en 2022 ont été de 6,62 milliards d'euros, au-dessus de l'objectif de 6,5 milliards d'euros et en hausse de 24 % par rapport à 2021, où ils étaient de 5,33 milliards d'euros. Le bénéfice net en 2022 était de 435,9 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport aux 321,6 millions d'euros de 2021.

Sur la Mid-Cap, Ascopiave a progressé de 0,4% à 2,64 EUR par action, relevant la tête après quatre sessions du côté baissier.

Iren, en revanche, a avancé de 2,4 % à 1,66 EUR, brisant une mini-tendance baissière de trois séances.

doValue - en baisse de 5,8 % - a publié jeudi ses principaux résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net, y compris les éléments non récurrents, de 16,5 millions d'euros, contre 23,7 millions d'euros pour la même période de 2021 et en baisse de plus de 30 %.

Banca Monte dei Paschi di Siena - dans le rouge de 1,2% - a annoncé jeudi soir avoir réussi le placement d'une émission d'obligations privilégiées de premier rang non garanties d'une durée de trois ans - remboursables par anticipation après deux ans - destinée aux investisseurs institutionnels, pour un montant de 750 M EUR.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Gequity a progressé de 3,5 pour cent. L'action - qui n'a pas versé de dividende depuis 2001 et affiche une volatilité annuelle de 63 - se négocie à 0,0120 EUR.

Autostrade Meridionali - en hausse de 11 % - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les résultats de l'exercice clos le 31 décembre, faisant état d'un bénéfice pour la période de 15,8 millions d'euros, contre 16,0 millions d'euros pour la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires pour 2022 s'élève à 34,0 millions d'euros contre 89,9 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une baisse de 62 %.

Le conseil d'administration d'IGD SIIQ - en hausse de 2,6 % - a examiné et approuvé jeudi le projet de comptes annuels et de comptes consolidés au 31 décembre 2022, faisant état, "en raison notamment de l'augmentation des variations de juste valeur", comme expliqué dans une note, d'une perte nette de 22,3 M EUR, qui se compare à un bénéfice, en 2021, de 52,8 M EUR. Le conseil a également proposé un dividende par action de 0,30 EUR.

Parmi les porteurs, Bioera a cédé 4,4%, mettant le cours à 0,2390 EUR.

Parmi les PME, dans le très petit groupe des baissiers, Fenix Enetertainment cède 9,2% avec son prix à EUR1,29, avant de passer à une enchère de volatilité.

Alfonsino a pris la tête, progressant de 5,9 % à 1,1080 EUR.

Gibus, quant à lui, s'est apprécié de 4,2 pour cent à 14,90 EUR par action.

Le conseil d'administration de MeglioQuesto - en baisse de 5,1 % jeudi soir - a examiné les principaux chiffres opérationnels et financiers consolidés et pro-forma au 31 décembre, avec une valeur de production comprise entre 78,0 et 81,0 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres de pas moins de 20 % par rapport au chiffre de 62,5 millions d'euros pour 2021.

À New York - dans la nuit européenne - le Dow a clôturé dans le vert de 0,3 %, le Nasdaq de 0,7 %, tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0594 USD contre 1,0583 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2021 USD contre 1,2014 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,13 USD par baril contre 81,75 USD par baril jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 822,95 USD l'once contre 1 821,68 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, dans l'après-midi, des États-Unis à 1430 CET proviendront l'indice des prix des dépenses personnelles et l'indice des prix des dépenses de consommation.

Du Canada, à la même heure, viendront les ventes du secteur manufacturier et les ventes en gros.

À 1600 CET, les données sur les ventes de logements neufs et l'indice de confiance du Michigan pour le mois de février sont attendus des États-Unis.

Parmi les sociétés cotées à la Bourse italienne, le Juventus FC, le Laboratorio Farmaceutico Erfo, Omer et Sogefi devraient communiquer leurs résultats.

