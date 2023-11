(Alliance News) - Mercredi, les marchés boursiers européens se sont engagés sur une voie haussière après la sonnerie de la cloche dans l'attente de la fin définitive des hausses de taux par les principales banques centrales.

Les salles de marché ont accueilli favorablement les données montrant que le taux d'inflation au Royaume-Uni a ralenti plus que prévu en octobre en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Les données de mardi ont également suggéré un taux d'inflation plus faible que prévu aux États-Unis, augmentant la perspective d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à partir de mai prochain - bien que juste en dessous de 50 pour cent.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,6 % pour atteindre 29 524,54.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,5 %, le DAX 40 à Francfort de 0,3 % et le FTSE 100 à Londres de 1,1 %.

Parmi les listes plus petites, le Mid-Cap est dans le vert avec 0,4 pour cent à 42 092,52, le Small-Cap gagne 0,9 pour cent à 25 885,43, et l'Italie Growth est dans le vert avec 0,2 pour cent à 7 637,22.

Sur la liste principale de Piazza Affari, ERG a pris un bon départ, avec une hausse de 2,6 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois de l'année avec un bénéfice de groupe de 112 millions d'euros, en baisse par rapport aux 459 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. Toutefois, les prévisions de la société sont positives, tandis que la dette nette ajustée pour les "activités poursuivies" était de 1,41 milliard d'euros, en baisse par rapport à 1,52 milliard d'euros au 30 juin.

Le titre Moncler a également fait l'objet d'achats importants et a progressé de 1,8 %, se dirigeant vers sa troisième bougie haussière quotidienne.

Monte dei Paschi continue de bien se comporter, progressant de 1,4% à EUR3.10 après les bons comptes publiés il y a quelques jours. La Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 4,10 euros en début de semaine, contre 3,00 euros précédemment.

Le côté acheteur a également prévalu sur Intesa Sanpaolo, qui a augmenté son prix à 2,66 euros avec un delta actif quotidien de 1,2%.

Sur le segment des cadets, Ferretti a progressé de 3,8%, dans sa troisième séance haussière si elle est confirmée à la clôture.

Le conseil d'administration de Rai Way - en hausse de 3,1% - a examiné et approuvé le rapport intermédiaire pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, qui a clôturé avec un bénéfice net de 69,8 millions d'euros, en hausse de 24% par rapport au chiffre de 56,3 millions d'euros pour les neuf mois de 2022.

Fincantieri - en hausse de 2,1% - a déclaré mercredi qu'il a clôturé les neuf premiers mois avec des revenus en hausse à 5,38 milliards d'euros, contre 5,32 milliards d'euros au cours de la même période de l'année dernière. Pour l'ensemble de l'année, Fincantieri prévoit un chiffre d'affaires conforme à 2022, une marge de 5 % et un PFN presque inchangé par rapport à la fin de l'année dernière.

Tamburi Investment Partners - dans une note de 0,4% - a déclaré mardi avoir clôturé les neuf mois avec un bénéfice consolidé pro forma de 73,6 millions d'euros, contre 119,4 millions d'euros, et des capitaux propres de 1,29 milliard d'euros, après des paiements de dividendes de 21,7 millions d'euros et des rachats d'actions de 15,6 millions d'euros. Au 30 septembre, les recettes totales s'élevaient à 1,17 million d'euros, contre 1,36 million d'euros pro forma pour la même période de l'année précédente.

El.En., d'autre part, perd 4,1 pour cent à 9,43 euros après un gain de 3,6 pour cent mardi soir.

Du côté des petites capitalisations, Fine Foods progresse de 4,9 % après avoir baissé de 0,9 % à la veille de la séance. La société a annoncé mardi qu'elle avait clôturé les neuf mois avec une perte de 1,8 million d'euros, en amélioration par rapport à une perte de 11,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 185,7 millions d'euros, soit une hausse de 22 % par rapport aux 152,8 millions d'euros enregistrés au cours des neuf premiers mois de l'année 2022.

Digital Bros a progressé de 4,0% avec un prix de 11,87 EUR, après un gain de 3,6% mardi.

Le conseil d'administration de Class Editori - en hausse de 2,5% - a approuvé mardi soir les informations périodiques complémentaires consolidées au 30 septembre, période qui s'est soldée par un résultat net consolidé du groupe positif de 360.000 euros, en amélioration par rapport à la perte de 4,10 millions d'euros pour les neuf mois au 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de 2023 s'élève à 60,5 millions d'euros, en hausse de 6,3 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2022.

Eurotech - dans le vert par 2,6 pour cent - a déclaré mardi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois de l'année avec une perte de 1,2 million d'euros, une amélioration par rapport à une perte de 3,7 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Au 30 septembre, les revenus s'élevaient à 70 millions d'euros, contre 59,8 millions d'euros en 2022.

Parmi les PME, Alfio Bardolla a progressé de 9,6 pour cent à 2,40 EUR. Le titre s'est échangé dans un volume élevé, avec plus de 21 000 actions changées de mains par rapport à une moyenne sur trois mois d'environ 3 700.

Energy fait encore mieux, avançant de plus de 12 %, après avoir annoncé qu'Invitalia a notifié à la société qu'elle a obtenu des subventions pour la demande liée au contrat de développement de la chaîne de production stratégique " Énergies renouvelables et batteries " dans le cadre du Plan national de récupération et de résilience.

La mission prévoit un cofinancement de 16 % - égal à environ 7,2 millions d'euros, non remboursables, décaissés en SAL à partir de 2024 et jusqu'en 2026 - sur un montant total d'environ 43 millions d'euros pour la construction de la giga-usine pour la production de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie renouvelable au siège d'Energy en Vénétie.

Parmi les quelques perdants, Casta Diva a perdu 1,9 % dans un marché encore agité après avoir clôturé trois séances avec une bougie haussière.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en hausse de 1,4 %, le Nasdaq a progressé de 2,4 % et le S&P 500 de 1,9 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a gagné 2,5 %, le Shanghai Composite 0,6 % et le Hang Seng 3,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0869 USD contre 1,0858 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2466 USD contre 1,2482 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 82,24 USD contre 83,29 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 970,74 USD l'once contre 1 964,19 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 1000 CET, l'inflation italienne, à 1100 CET, la production industrielle et la balance commerciale de la zone euro.

À 1300 CET, aux États-Unis, le rapport sur les prêts hypothécaires, à 1430 CET, les ventes au détail et l'IPP. À 1630 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole, l'inventaire de Cushing et le rapport de l'EIA.

Parmi les sociétés de la Piazza Affari, les résultats de Caleffi, ICF Group, Innovatec, Spindox et Triboo sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

