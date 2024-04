ERG SA est une société polonaise active dans l'industrie de la transformation des matières plastiques. Elle fabrique et vend en gros des produits en plastique dans trois départements : Produits de film, Produits d'injection et Rubans adhésifs. La gamme de produits de la société comprend des films de laminage, des films rétractables à froid, des films d'emboutissage, des films d'emballage, des films thermorétractables, des sacs à ordures, des boîtiers de piles, des conteneurs de transport, des paniers, des bobines, des rubans d'occultation, des rubans auto-adhésifs et des rubans d'emballage en polypropylène, entre autres. La société opère par l'intermédiaire de filiales, dont Folpak Sp z o o, détenue à 100 %.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier