Ergomed plc : A proximité d'une résistance clé 10/12/2021 | 08:45 Jordan Dufee 10/12/2021 | 08:45 achat En cours

Cours d'entrée : 1500GBX | Objectif : 2000GBX | Stop : 1200GBX | Potentiel : 33.33% Ergomed plc arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2000 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 77% à l'horizon 2023.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Points faibles Avec un PER attendu à 53.06 et 44.89 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 5.97 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Données financières GBP USD EUR CA 2021 120 M 158 M 140 M Résultat net 2021 13,9 M 18,4 M 16,3 M Tréso. nette 2021 30,0 M 39,7 M 35,1 M PER 2021 53,1x Rendement 2021 - Capitalisation 744 M 982 M 872 M VE / CA 2021 5,97x VE / CA 2022 5,18x Nbr Employés 1 150 Flottant 76,7% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 1 515,00 GBX Objectif de cours Moyen 1 490,00 GBX Ecart / Objectif Moyen -1,65% Dirigeants et Administrateurs Richard Timothy Barfield Chief Financial Officer & Executive Director Miroslav Reljanovic Executive Chairman Gordana Tonkovic Head-Clinical Development Sladana Sturlic Head-Clinical Operations Lewis Cameron Chief Operating Officer & Director