(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir sur une note positive lundi, sur fond d'amélioration du sentiment de risque mondial.

La journée devrait être plus calme, étant donné que les marchés américains seront fermés pour le Labor Day, jour férié.

"La semaine dernière s'est terminée sur une note positive, et cette semaine a commencé avec un solide appétit pour le risque, alors que les données sur l'emploi américain ont laissé entrevoir un marché de l'emploi qui se détend enfin, tandis que les actions chinoises se sont redressées suite à de nouvelles mesures déployées par le gouvernement chinois pour soutenir le marché immobilier chancelant du pays," a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, AstraZeneca a reçu l'autorisation de commercialiser Calquence en Chine. John Wood Group et Harbour Energy ont signé un partenariat stratégique de 330 millions de dollars en mer du Nord britannique. Ergomed a accepté une offre de rachat de 703 millions de livres sterling de la part d'une société de capital-investissement britannique.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 39,4 points, soit 0,5 %, à 7 503,94

Hang Seng : en hausse de 2,4 % à 18 822,72

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,7% à 32 939,18

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 318,80

DJIA : clôture en hausse de 115,80 points, soit 0,3%, à 34 837,71

S&P 500 : clôture en hausse de 0,2% à 4 515,77

Nasdaq Composite : clôture peu modifiée à 14 031,81

EUR : en baisse à 1,0788 USD (1,0792 USD)

GBP : en hausse à 1,2610 USD (1,2604 USD)

USD : baisse à 146,17 JPY (146,21 JPY)

Or : hausse à 1 945,24 USD l'once (1 938,09 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 88,50 USD le baril (88,00 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

Canada Labor Day : marchés financiers fermés

États-Unis Labor Day : marchés financiers fermés

Le Premier ministre Rishi Sunak serait sur le point de succomber à la pression des membres de son parti et d'annuler son interdiction de facto des parcs éoliens terrestres. Le Telegraph rapporte que les ministres vont publier des plans qui donneront aux conseils le droit de construire des parcs éoliens s'il y a un soutien de la communauté pour les projets. M. Sunak a lutté contre une rébellion au sein de son parti, car les ministres seraient en train de discuter des moyens de finaliser les détails de l'amendement, notamment en ce qui concerne la vitesse à laquelle le gouvernement pourrait légalement supprimer l'interdiction. Des plans seraient en cours de rédaction pour qu'un ministre soumette une déclaration écrite aux Communes qui s'engagerait à modifier les règles de planification actuelles. En octobre de l'année dernière, M. Sunak s'est engagé à maintenir l'interdiction des parcs éoliens terrestres.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

MS réduit Land Securities à 'equal-weight' (overweight) - objectif de prix 650 (750) pence

JPMorgan ramène British Land Co à 'neutre' (surpondéré) - objectif de cours 410 (505) pence

JPMorgan reprend Schroders à "surpondérer" - objectif de cours 501 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

AstraZeneca a déclaré que l'acalabrutinib, ou Calquence, a été approuvé en Chine pour une utilisation chez certains adultes atteints de leucémie lymphocytaire chronique. Calquence est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton de nouvelle génération. L'autorisation est basée sur les résultats de l'essai mondial de phase III Ascend et d'un essai local de phase I/II, qui ont montré un taux de réponse global de 83% chez les patients chinois traités avec Calquence, a déclaré Astra. "La LLC est le type de leucémie adulte le plus répandu dans le monde et représente environ 6,4 % des patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B en Chine", a expliqué l'entreprise.

ENTREPRISES - FTSE 250

John Wood Group et Harbour Energy ont annoncé qu'ils avaient convenu d'un nouveau partenariat stratégique en mer du Nord britannique. Les deux entreprises ont signé un accord-cadre de services et des contrats associés d'une valeur d'environ 330 millions USD. Dans le cadre de cet accord, Wood fournira des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que des services d'exploitation et de maintenance pour certains actifs offshore de Harbour. Le partenariat sera initialement conclu pour une période de cinq ans, avec cinq options de prolongation d'un an.

----------

CMC Markets a nommé Albert Soleiman au poste de directeur financier, qu'il a pris ses fonctions vendredi dernier. Soleiman a dirigé le lancement de l'activité CMC Invest, après avoir rejoint la société en 2020. Il remplace Euan Marshall, qui a annoncé en juillet dernier sa démission pour devenir directeur financier d'IntegraFin, société cotée au FTSE 250. M. Marshall reste au sein de CMC afin d'assurer une transition ordonnée au cours des prochains mois.

AUTRES ENTREPRISES

Ergomed a déclaré avoir accepté une offre de rachat en espèces recommandée par une société nouvellement constituée, contrôlée et indirectement détenue par des fonds conseillés par la société britannique de capital-investissement Permira Advisers. L'offre de 1 350 pence par action représente une prime de 28 % par rapport au cours de clôture de vendredi (1 052 pence) et valorise la société de services pharmaceutiques à 703,1 millions de livres sterling. Les administrateurs d'Ergomed estiment que l'offre est "juste et raisonnable", après avoir été conseillés par Jefferies et Numis. Ils recommandent à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'offre lors des prochaines réunions du tribunal et des assemblées générales. Si toutes les conditions sont remplies, Ergomed s'attend à ce que l'offre devienne effective au cours du premier trimestre 2024.

L'entreprise américaine Albemarle a confirmé dimanche que l'entreprise australienne Liontown Resources avait accepté une offre de rachat en numéraire d'une valeur de 6,6 milliards de dollars australiens, soit environ 4,3 milliards de dollars américains. Albemarle, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, produit du lithium et du brome, qu'elle destine à des applications dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, de la connectivité et de la santé. Liontown est un producteur de minéraux pour batteries basé à West Perth, en Australie occidentale. Confirmant une annonce de Liontown, Abermarle a déclaré qu'elle avait accepté de payer 3,00 AUD par action Liontown, après avoir soumis une meilleure et dernière proposition non contraignante. Liontown a déclaré que son conseil d'administration recommandera à l'unanimité l'offre d'achat une fois qu'elle sera devenue contraignante. Abermarle a déclaré que l'acquisition augmentera la taille de son activité de stockage d'énergie et la taille de sa base de ressources en métaux pour batteries.

