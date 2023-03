Ergomed voit ses bénéfices augmenter grâce à la croissance organique et opérationnelle en 2022

(Alliance News) - Ergomed PLC s'est dit mardi confiant dans la croissance de l'année à venir, alors qu'il a affiché des rendements accrus en 2022 grâce à de fortes ventes et à une croissance organique.

Ergomed est une société de services pharmaceutiques basée dans le Surrey, en Angleterre.

Pour 2022, la société a déclaré un bénéfice avant impôt de 18 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 14,3 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires est passé de 118,6 millions de livres sterling à 145,3 millions de livres sterling, tandis que le coût des ventes a augmenté de 52,5 millions de livres sterling à 64,7 millions de livres sterling.

Sur le plan organique, la société a augmenté son carnet de commandes, remportant des prix auprès de clients nouveaux et existants, tandis que de nouvelles opérations s'ouvraient en France, en Italie, en Roumanie, au Portugal et en Irlande. Sur le plan opérationnel, Ergomed a déclaré avoir continué à se concentrer sur la fourniture de services spécialisés à l'industrie pharmaceutique.

Pour ce qui est de l'avenir, Ergomed a déclaré qu'elle avait commencé 2023 en position de force et qu'elle restait "bien positionnée" pour l'année à venir et au-delà.

"En 2022, Ergomed a enregistré une nouvelle année de forte croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. L'acquisition réussie d'ADAMAS a encore renforcé notre stratégie d'acquisition et nos capacités, et nous restons concentrés sur la réalisation d'une croissance organique et inorganique supplémentaire alignée sur nos priorités stratégiques", a déclaré le président exécutif Miroslav Reljanovic.

Ergomed a acheté ADAMAS Consulting Group Ltd, un spécialiste international de la consultation, en février pour un montant net de 24,2 millions de livres sterling.

"Nous avons continué à renforcer notre conseil d'administration et notre équipe de direction, nous ne sommes pas endettés et notre avenir est soutenu par un solide carnet de commandes. À l'horizon 2023, la demande pour nos services est élevée et nous continuons à nous concentrer sur l'excellence opérationnelle et sur la prestation d'un service de premier plan sur le marché en tant que fournisseur mondial de services pharmaceutiques spécialisés répondant à des besoins médicaux non satisfaits et à la sécurité des patients."

Les actions d'Ergomed s'échangeaient 3,3 % plus haut à 1 054,00 pence l'unité à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

