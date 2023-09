Ergomed PLC est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre principalement sur la fourniture de services spécialisés à l'industrie biopharmaceutique. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les services de recherche clinique (CRO) et la pharmacovigilance (PV). Son segment CRO est le processus de développement de thérapies médicales, de médicaments et de connaissances pour une utilisation sûre dans les soins de santé. Son segment PV est engagé dans les activités liées à la détection, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou d'autres problèmes liés aux médicaments tout au long de leur cycle de vie. La société dessert plus de 100 pays. Elle est présente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Asie. Les filiales de la société comprennent PrimeVigilance Inc, PrimeVigilance USA Inc, PrimeVigilance s.r.o., PharmInvent regulatory s.r.o., PrimeVigilance Japan K.K., Haemostatix Limited et Sound Opinion Limited.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale