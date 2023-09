(Alliance News) - Ergomed PLC a déclaré vendredi que le bénéfice s'est raffermi au premier semestre 2023, les revenus ayant augmenté plus que les coûts, exprimant des perspectives positives et notant une offre publique d'achat convenue antérieurement par Permira Advisers LLP plus tôt ce mois-ci.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la société de services pharmaceutiques basée à Guildford, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôts avait augmenté de 4,3 % pour atteindre 9,6 millions de livres sterling, contre 9,2 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,7 %, passant de 69,9 millions de livres sterling à 76,7 millions de livres sterling. Cette hausse a été compensée par une augmentation de 10 % des coûts des ventes, qui sont passés de 41,0 millions de livres sterling à 45,1 millions de livres sterling, et par une augmentation de 11 % des frais de vente, généraux et administratifs, qui sont passés de 19,9 millions de livres sterling à 22,0 millions de livres sterling.

La société n'a pas déclaré de versement de dividendes aux actionnaires, sans changement.

"Ergomed a connu un début d'année très solide, démontrant une croissance continue et reflétant l'attrait mondial de notre offre pour nos clients, la force de notre modèle d'entreprise et la résilience des marchés auxquels nous nous adressons", a déclaré Miroslav Reljanovic, fondateur et président exécutif de l'entreprise.

"Nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie de transformation de l'entreprise en investissant dans la technologie et dans notre infrastructure commerciale, et nous pensons que le potentiel de ces investissements se reflète dans la forte croissance, d'une année sur l'autre, de notre pipeline de nouvelles affaires. En outre, nous avons continué à mettre l'accent sur une gestion prudente des coûts et sur l'exécution de notre approche disciplinée des [fusions et acquisitions]".

Pour ce qui est de l'avenir, Ergomed a déclaré avoir un carnet de commandes solide de 310 millions de livres sterling, avec une croissance de 9 % par rapport à l'année précédente, ou de 11 % après ajustement pour tenir compte des taux de change. Cela offre une "excellente" visibilité sur le deuxième semestre 2023 "et au-delà", a déclaré Ergomed.

La société a également noté une croissance du pipeline de nouvelles affaires de 30% par rapport au premier semestre, ce qui, selon elle, reflète les avantages des investissements commerciaux.

Ergomed a déclaré qu'elle s'attend à ce que les revenus de l'année 2023 soient conformes aux attentes du marché, ce qui démontre sa "résilience et sa capacité à maintenir ses solides performances financières malgré un environnement macroéconomique toujours difficile".

Les actions d'Ergomed étaient en baisse de 0,4 % à 1 350,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Au début du mois, Ergomed a accepté l'offre de rachat de Permira Advisers, une société de capital-investissement londonienne spécialisée dans les soins de santé, saluant les antécédents "solides" de Permira dans le secteur des soins de santé.

L'offre de rachat d'Ergomed s'élève à 1 350 pence par action et valorise l'ensemble de la société à 703,1 millions de livres sterling. Les administrateurs d'Ergomed ont déclaré qu'ils considéraient l'offre comme "juste et raisonnable" et ont recommandé aux actionnaires de voter en faveur de l'offre lors des prochaines réunions du tribunal et de l'assemblée générale.

Si toutes les conditions sont remplies, Ergomed a déclaré à l'époque qu'elle prévoyait que le rachat deviendrait effectif au cours du premier trimestre 2024.

L'offre a déjà reçu le soutien du président Reljanovic, qui représente 18 % des actions d'Ergomed, ainsi que le soutien d'Amanti Global Investors Ltd, ce qui porte le soutien total à 20 % des actions d'Ergomed.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

